Удар РФ по Киевской области: шесть пострадавших, 200 человек эвакуированы, возбуждено уголовное дело

В Киевской области продолжается ликвидация последствий атаки РФ, в результате которой произошли взрыв и пожар. Офис генерального прокурора (ОГП) возбудил уголовное дело, а в областной администрации сообщили о пострадавших и масштабном пожаре.

В ОГП отмечают, что в результате взрыва в Бучанском районе был разрушен частный жилой дом, семь домов получили повреждения. Также повреждения получили пожарная машина и пансионат для пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы.

"По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация. На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших", — сообщают в ОГП.

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В Офисе генерального прокурора отмечают, что следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но также "причины и условия, которые могли существенно усугубить её последствия". Там добавляют, что будет проведена проверка разрешений на хранение взрывоопасных предметов и материалов.

"В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", — говорится в заявлении.

Последствия взрыва в Киевской области: что говорят в ОВА

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщает, что в результате атаки произошёл масштабный пожар. Огонь также перекинулся на частные жилые дома, говорится в сообщении.

"Пожары в пяти домах и одном заведении общественного питания уже ликвидированы. На данный момент с места происшествия эвакуированы 165 человек. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил чиновник.

По словам г-на Ткаченко, на месте работают медики, спасатели, полиция и соответствующие службы. Он призывает граждан не игнорировать воздушные тревоги и спускаться в укрытия.

Ранее Фокус сообщал о пожаре на складах в Киевской области. Также временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" с 15-го по 32-й километр.

Впоследствии стало известно, что глава правительства Корецкий прокомментировал последствия атаки. По словам главы правительства, последствия обстрела со стороны РФ и трагедия в Вишневом "не стали уроком".