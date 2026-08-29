Атака РФ по Київщині: шестеро постраждалих, 200 осіб евакуйовано, відкрито провадження

У Київській області продовжується ліквідація наслідків атаки РФ, після якої сталася детонація та пожежа. Офіс генпрокурора (ОГП) відкрив провадження, а в обласній ОВА повідомили про постраждалих і масштабну пожежу.

В ОГП вказують, що внаслідок вибуху в Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, сім будинків пошкоджено. Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку, йдеться в повідомленні пресслужби.

"За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Станом на 23:09 відомо про п'ятьох потерпілих", — вказують в ОГП.

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В Офісі генпрокурора зазначають, що слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, але також "причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки". Там додають, що буде проводитися перевірка дозволів на зберігання вибухонебезпечних предметів і матеріалів.

"Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", — йдеться в заяві.

Наслідки вибуху на Київщині: що говорять в ОВА

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляє, що через атаку сталася масштабна пожежа. Вогонь також поширився на приватні житлові будинки, вказано в повідомленні.

"Пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано. На цей час з місця події евакуйовано 165 людей. Вся необхідна медична допомога надається", — зазначив посадовець.

За словами пана Ткаченка, на місці працюють медики, рятувальники, поліція та відповідні служби. Він закликає громадян не ігнорувати повітряні тривоги та спускатися в укриття.

Раніше Фокус повідомляв про пожежу на складах у Київській області. Також тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й км.

Згодом стало відомо, що глава уряду Корецький прокоментував наслідки атаки. За словами глави уряду, наслідки обстрілу РФ та трагедія в Вишневому "не стала уроком".