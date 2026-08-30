Массированная атака РФ на Киев: последствия ударов зафиксированы в четырех районах (фото)

После продолжительной атаки ВС РФ реактивными дронами на Киев были зафиксированы последствия в украинской столице. Городские власти сообщают о повреждениях сразу в четырёх районах города.

Зафиксированы последствия падения обломков и попаданий сразу в четырёх районах города — Оболонском, Подольском, Голосеевском и Днепровском. Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация (КГВА).

В Оболонском районе дрон упал на территории между жилыми домами. После этого в одном из 12-этажных домов возник пожар, огонь охватил помещения со второго по пятый этаж.

В Подоле зафиксировано возгорание складского здания, а на место происшествия дополнительно направили медиков. Масштабы повреждений и последствия в настоящее время уточняются.

Кличко сообщил о последствиях атаки на Киев Фото: Виталий Кличко / Telegram

В Голосеевском районе было повреждено складское сооружение, а вражеский беспилотник попал в двухэтажное нежилое здание. Еще один пожар произошел в Днепровском районе — там после падения беспилотника загорелась зеленая зона.

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В приведенной информации пока нет данных о пострадавших.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Украине пересмотрят комендантский час. Премьер-министр Корецкий подчеркнул, что РФ пытается парализовать экономическую активность в Киеве и других крупных городах Украины, поэтому алгоритмы реагирования должны меняться.

Впоследствии стало известно, что в Киеве загорелось 12-этажное здание после атаки "Шахеда". На данный момент сообщений о пострадавших нет.