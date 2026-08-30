Масована атака РФ на Київ: наслідки ударів зафіксовані в чотирьох районах (фото)
Після тривалої атаки ЗС РФ реактивними дронами на Київ було зафіксовано наслідки в українській столиці. Міська влада повідомляє про одразу в чотирьох районах міста.
Зафіксовано наслідки падіння уламків та влучань одразу в чотирьох районах міста — Оболонському, Подільському, Голосіївському та Дніпровському. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація (КМВА).
В Оболонському районі дрон упав на території між житловими будинками. Після цього в одному з 12-поверхових будинків виникла пожежа, вогонь охопив приміщення з другого до п’ятого поверху.
На Подолі зафіксували займання складської будівлі, а на місце події додатково направили медиків. Масштаби пошкоджень та наслідки наразі уточнюються.
У Голосіївському районі зазнала пошкоджень складська споруда, а ворожий безпілотник влучив у двоповерхову нежитлову будівлю. Ще одне займання сталося у Дніпровському районі — там після падіння безпілотника загорілася зелена зона.
Даних про постраждалих у наведеній інформації наразі немає.
Раніше Фокус повідомляв про те, як в Україні переглянуть комендантську годину. Прем’єр Корецький наголосив, що РФ намагається паралізувати економічну активність у Києві та інших великих містах України, тож алгоритми реагування мають змінюватися.
Згодом стало відомо, що в Києві загорілася 12-поверхівка після атаки "Шахеда". Наразі немає повідомлень про постраждалих.