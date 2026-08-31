"В пехоту на Донбасс": в бригаде "Рарог" заявили об угрозах военнослужащей после ссоры с Михайловой

Командир медицинской службы "Ульф" отдельного 108-го батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова обвинила военнослужащую 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" в неуважительном отношении. Впоследствии скандал перешел на личности, после чего в подразделении сделали заявление.

Конфликт между военными начался с публикации в социальной сети Threads, в которой речь шла о формировании новых бригад в Силах беспилотных систем. Сейчас часть сообщений удалена, но остались скриншоты.

Сообщения пока что сохранились на скриншотах Фото: Скриншот

Алина Михайлова написала, что для формирования этих новых подразделений потребовали отправить людей из других бригад СБС.

В ответ на это одна из военнослужащих "Рарога" написала ей, что им не о чем беспокоиться, ведь "из вашей бригады точно оттуда людей не брали, потому что обычно вам отдают всё, что можно".

Это вызвало возмущение Алины Михайловой, которая обвинила военнослужащую 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" в неуважительном отношении к 59-й отдельной штурмовой бригаде, в состав которой входит её батальон.

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"И прежде чем высказывать свои глупые бредни в адрес одной из лучших бригад в СОУ — стоит зайти в "дельту" и поискать там свое подразделение в рейтинге по поражениям, боевой эффективности и т. д. Не нашли? Вот беда. А 59-я бригада, которой "отдают всё, что можно", — почему-то всегда в топе", — написала Михайлова.

Впоследствии Михайлова обратилась к бригаде "Рарог" с вопросом, является ли комментарий военнослужащей позицией всего подразделения. Сама же военнослужащая из "Рарога" написала, что её бригада не несёт ответственности за её высказывания, и принесла извинения.

"Я уважаю бойцов из 59-й бригады и ни в коем случае не имею к ним никаких претензий, в этом посте об этом даже не говорится! Если я вас обидела, извините, но и переходить на выражения типа "тупая п***зда" и так далее — это тоже не нормально! Я думаю, не стоит разжигать вражду там, где её не должно быть, у нас с вами общая цель", — говорится в посте.

В ответ в бригаде "Рарог" заявили, что отдельные дискуссии в соцсетях не должны становиться поводом для публичного унижения целых воинских частей, а "для части военнослужащих социальные сети превратились в отдельный театр боевых действий".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

В бригаде подчеркнули, что уважают военнослужащих 59-й бригады и никогда не ставили под сомнение их заслуги, но "не позволят превращать субъективный комментарий одной из наших военнослужащих, написанный на личной странице и от своего имени, в повод для публичного унижения всей бригады".

Часть комментариев сейчас удалена, но "Рарог" в своём посте опубликовал скриншоты и заявил, что военнослужащие угрожают: от неё требовали извиниться "перед Алиной Артуровной", "или отправляешься в пехоту на Донбасс". В "Рароге" подчеркнули, что не отдадут своих военных "на публичную травля только потому, что у оппонента больше медийных ресурсов".

"Рарог" опубликовал скриншоты угроз

"Военный должен понимать всю важность своих слов. Ведь публичное принижение других подразделений, соревнование в том, кто "больше воюет", кто "лучше в рейтинге" и у кого кому нужно "поучиться", не делает сильнее ни одну бригаду. Это ослабляет нас всех", — подытожили в бригаде "Рарог".

Кроме того, там считают "странным" публичное возмущение по поводу направления военнослужащих в вновь созданные части, ведь в таких случаях личный состав для их комплектования выделяют другие части в соответствии с решениями военного управления, и "это точно не вопрос, который решается в Threads".

Михайлова отреагировала на заявление бригады, заявив, что "если это было мнение отдельной военнослужащей — то мой ответ также является мнением отдельной военнослужащей", поэтому, мол, "не нужно превращать обычный публичный ответ в угрозу авторитету всей бригады".

Ответ Михайловой на сообщение "Рарога" Фото: Скриншот

В 59-й бригаде не прокомментировали заявления Михайловой и угрозы в адрес военнослужащих из "Рарога".

Напомним, ранее командир медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова высказалась о "схемах" уклонения от мобилизации в Украине, в частности о взятках, которые берут ТЦК.

Алина Михайлова также рассказывала, что в армию массово отправляют людей, которые физически неспособны служить, а командиры и военные медики оказываются заложниками системы.