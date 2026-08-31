"В піхоту на Донбас": у бригаді "Рарог" заявили про погрози військовій після суперечки з Михайловою

Командирка медичної служби "Ульф" окремого 108 батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова звинуватила у зневазі військовослужбовицю 427 окремої бригади безпілотних систем "Рарог". Згодом скандал перейшов на особистості, після чого у підрозділі зробили заяву.

Конфлікт між військовими почався з публікації в соцмережі Threads, де йшлося про формування нових бригад у Силах безпілотних систем. Зараз частина повідомлень видалена, але лишились скріншоти.

Повідомлення наразі лишились на скріншотах Фото: Скріншот

Аліна Михайлова написала, що для формування цих нових підрозділів вимагали відправити людей з інших бригад СБС.

У відповідь на це одна з військовослужбовиць "Рарогу" написала їй, що їм можна переживати, адже "з вашої бригади точно звідти людей не брали, бо зазвичай вам віддають все, що можна".

Це викликало обурення Аліни Михайлової, яка звинуватила військовослужбовицю 427 окремої бригади безпілотних систем "Рарог" у неповазі до 59 окремої штурмової бригади, до складу якої входить її батальйон.

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"І перед тим як відривати своє тупе є***ало в бік однієї з кращих бригад в СОУ — варто зайти в "дельту" і пошукати там свій підрозділ у рейтингу по ураженнях, бойовій ефективності тощо. Не знайшли? От халепа. А 59 бригада, якій "віддають все що можна", — якось завжди в топі", — написала Михайлова.

Згодом Михайлова звернулася до бригади "Рарог" із питанням, чи є коментар військовослужбовиці позицією всього підрозділу. Сама ж військова "Рарогу" написала, що її бригада не несе відповідальності за її висловлювання і перепросила.

"Я поважаю бойових хлопців з 59 бригади і в жодному разі нічого кривого в їх сторону не маю, там навіть не вказано нічого в дописі! Якщо я вас образила, вибачте, але і переходити на висловлювання по типу тупа п***зда, і так далі, це також не є ок! Я думаю не варто розгортати ворожнечу там де її немає бути, в нас спільна з вами мета", — йдеться в дописі.

У відповідь у бригаді "Рарог" заявили, що окремі дискусії у соцмережах не мають ставати приводом для публічного приниження цілих військових частин, а "для частини військовослужбовців соціальні мережі перетворилися на окремий театр бойових дій".

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

У бригаді наголосили, що поважають військових 59 бригади й ніколи не ставили під сумнів їхніх заслуг, але "не дозволять перетворювати суб'єктивний коментар окремої нашої військовослужбовиці, написаний з особистої сторінки та від власного імені, на привід для публічного приниження цілої бригади".

Частина коментарів нині видалена, але "Рарог" в своєму дописі опублікували скріншоти та заявили, що їх військовослужбовці погрожують: у неї вимагали попросити вибачення "в Аліни Артурівни", "або поп***здуєш у піхоту на Донбас". У "Рарозі" підкреслили, що не віддадуть своїх військових "на публічне цькування лише тому, що опонент має більший медійний ресурс".

"Рарог" опублікував скріншоти погроз

"Військовий має розуміти вагу власних слів. Бо публічне знецінення інших підрозділів, змагання у тому, хто "більше воює", хто "кращий у рейтингу" і кому в кого треба "повчитися", не робить сильнішою жодну бригаду. Воно робить слабшими нас усіх", — резюмували у бригаді "Рарог".

Крім того, там вважають "дивним" публічне обурення через направлення військовослужбовців до новостворених частин, адже в таких випадках особовий склад для їхнього комплектування виділяють інші частини відповідно до рішень військового управління, і "це точно не питання, яке розв’язується у Threads".

Михайлова відреагувала на заяву бригади, заявивши, що "якщо це була думка окремої військовослужбовиці — то моя відповідь так само є думкою окремої військовослужбовці", тому, мовляв, "не треба перетворювати звичайну публічну відповідь на загрозу авторитету цілої бригади".

Відповідь Михайлової на допис "Рарогу" Фото: Скріншот

В 59 бригаді заяви Михайлової та погрози на адресу військовослужбовці з "Рарогу" не коментували.

Нагадаємо, раніше командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова висловилась щодо "схем" ухилення від мобілізації в Україні, зокрема про хабарі, які беруть ТЦК.

Аліна Михайлова також розповідала, що в армію масово відправляють людей, які фізично не здатні служити, а командири і військові медики виявляються заручниками системи.