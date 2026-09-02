Дрон РФ ударил по Вишневому в Киевской области: разрушены таунхаусы (фото)

Вечером 1 сентября российские войска нанесли удар по Вишневому в Киевской области с помощью ударных беспилотников. В результате удара БПЛА по Вишневому были разрушены два таунхауса и возник пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели провели разведку и организовали тушение пожара. В настоящее время пожар ликвидирован.

Атака дрона в Вишневом Фото: ГСЧС

В двух домах произошло обрушение конструкций. Спасатели продолжают расчищать завалы и обследовать разрушенные конструкции. По предварительным данным, погибших не обнаружено, информация о пострадавших уточняется.

Атака дрона в Вишневом Фото: ГСЧС

Вишневое находится в Бучанском районе Киевской области. Это нападение стало одним из последствий атаки дронов на Киевскую область вечером 1 сентября.

Предыдущие атаки

1 сентября в результате ночной атаки на Киев погибли восемь человек, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Відео дня

В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков БПЛА и ракеты, а также возгорание травы и пожар на нежилом объекте. Погиб один человек. В Дарницком районе в результате попадания ракеты в нежилой объект возник пожар, погибли семь человек, ещё один человек пострадал.

В Соломенском районе БПЛА упал на территории нежилого объекта без взрыва. Еще один беспилотник упал на частный жилой дом, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Позже, 1 сентября, в Подольском районе произошло возгорание на 14–15 этажах 16-этажного дома. Три человека пострадали. По состоянию на 21:02 к столичным медикам обратились 13 пострадавших от атак, трое из них были из пригородов Киева. Девять пострадавших находились в медицинских учреждениях города.

Утром 2 сентября Кличко сообщил, что в Голосеевском районе ликвидируют возгорание на открытой местности, возникшее из-за падения обломков БПЛА.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 1 сентября и утром. Позже стало известно, что в результате атаки РФ в Дарницком районе погибли семь человек. Российские войска нанесли удар по депо, среди погибших — шесть железнодорожников.

Также под удар попал Борисполь. Военная администрация и СМИ обнародовали фото и видео с мест атак. Позже стало известно, что одна из ракет взорвалась в 2–3 метрах от жилого дома. Почти 50 человек были эвакуированы, несколько пострадавших доставили в больницу.

Утром 2 сентября также поступили сообщения о российском ударе по Одессе. В городе отключилось электричество, а в некоторых районах — и вода.