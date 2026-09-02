Дрон РФ вдарив по Вишневому на Київщині: зруйновано таунхауси (фото)

Увечері 1 вересня російські війська атакували Вишневе Київської області ударними безпілотниками. Внаслідок удару БпЛА по Вишневому зруйновано два таунхауси та виникла пожежа.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники провели розвідку та організували гасіння пожежі. Наразі її ліквідовано.

Атака дрона у Вишневому Фото: ДСНС

У двох будинках сталося руйнування конструкцій. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати зруйновані конструкції. Попередньо загиблих не виявлено, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака дрона у Вишневому Фото: ДСНС

Вишневе розташоване у Бучанському районі Київської області. Ця атака стала одним із наслідків атаки дронів на Київщину ввечері 1 вересня.

Попередні атаки

1 вересня внаслідок нічної атаки на Київ загинули восьмеро людей, ще восьмеро постраждали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків БпЛА та ракети, а також займання трави й пожежу на нежитловому об’єкті. Загинула одна людина. У Дарницькому районі через влучання ракети в нежитловий об’єкт виникла пожежа, загинули семеро людей, ще одна людина постраждала.

У Солом’янському районі БпЛА впав на території нежитлового об’єкта без детонації. Ще один безпілотник упав на приватний житловий будинок, унаслідок чого постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

Пізніше, 1 вересня, у Подільському районі сталося загоряння на 14–15 поверхах 16-поверхового будинку. Троє людей постраждали. Станом на 21:02 до столичних медиків звернулися 13 постраждалих від атак, троє з них були із передмість Києва. Дев’ять постраждалих перебували у медзакладах міста.

Уранці 2 вересня Кличко повідомив, що у Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, яке виникло через падіння уламків БпЛА.

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали в ніч на 1 вересня та вранці. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Дарницькому районі загинули семеро людей. Російські війська вдарили по депо, серед загиблих — шестеро залізничників.

Також під удар потрапив Бориспіль. Військова адміністрація та медіа оприлюднили фото й відео з місць атак. Згодом стало відомо, що одна з ракет вибухнула за 2–3 метри від житлового будинку. Майже 50 людей евакуювали, кількох постраждалих доправили до лікарні.

Вранці 2 вересня також повідомили про російський удар по Одесі. У місті зникло електропостачання, а в деяких районах — і вода.