"Такие сообщения получаю и я": Михайлова опровергла угрозы в адрес военнослужащей "Рарога"

Руководительница медицинской службы "Ульф" 108-го батальона "Волки Да Винчи" уверяет, что ей, как и другим бойцам ВСУ, также присылают сообщения с угрозами, но это не может быть нормой.

Алина Михайлова отреагировала на пост бригады беспилотных систем "Рарог", в котором были опубликованы скриншоты сообщений, которые получала их военнослужащая после перепалки с ней в социальной сети Threads. В подразделении рассказали, что от их посестры Юлии требовали извиниться "перед Алиной Артуровной", а также заявляли, что Юлию отправят "в пехоту на Донбасс", где ее "задвохсотят, и никто не найдет".

Алина Михайлова опубликовала опровержение Фото: Скриншот

2 сентября Алина Михайлова публично прокомментировала эти угрозы. Она заверила, что сообщения, которые Юлия из "Рарога" получала после их конфликта, не имеют к ней никакого отношения.

"Сообщения, которые получала Юля после нашей перепалки в комментариях, не имеют ко мне никакого отношения. Я не знаю, кто это писал, и никто не имеет права делать подобное от моего имени. Что хочу сказать — всегда говорю сама и открыто", — написала Михайлова в Threads.

Відео дня

Сообщение, о котором идет речь Фото: Соцсети

Руководительница службы "Ульф" отметила, что не знает, кто писал сообщения от ее имени, но она тоже получала подобные.

"Такие сообщения получаю и я, и многие другие. Это не должно быть нормой ни для кого. Не вижу смысла продолжать дискуссию по этому поводу", — отметила Михайлова.

Скандал между Алиной Михайловой и военнослужащей "Рарога" — что известно

Конфликт между Михайловой и бойцом "Рарога" возник под постом о формировании новых бригад СБС. Руководительница медслужбы "Ульф" заявила, что для их укомплектования из других подразделений требовали выделить личный состав, в ответ на что Юлия из "Рарога" посоветовала ей не волноваться, мол, из "Волков Да Винчи" людей не забирают, "потому что обычно вам отдают всё, что можно". Михайлова назвала это "х***вым базаром и пренебрежением" по отношению к 59-й ОШБр, в состав которой входят "Волки Да Винчи" и, соответственно, "Ульф".

Напомним, Фокус писал о конфликте между Алиной Михайловой и другой военнослужащей, и какова была реакция "Рарога".

Алина Михайлова также рассказывала, что в армию массово отправляют людей, которые физически неспособны служить, а командиры и военные медики оказываются заложниками системы.