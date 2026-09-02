"Такі повідомлення отримую і я": Михайлова заперечила погрози військовослужбовиці "Рарогу"

Керівниця медичної служби "Ульф" 108-го батальйону "Вовки Да Вінчі" запевняє, що їй також присилають повідомлення із погрозами, як і іншим бійцям ЗСУ, але це не може бути нормою.

Аліна Михайлова відреагувала на пост бригади безпілотних систем "Рарог", в якому опублікували скріншоти повідомлень, які отримувала їх військовослужбовця після перепалки у соцмережі Threads з нею. У підрозділі розповіли, у їхньої посестри Юлії вимагали попросити вибачення "в Аліни Артурівни", а також заявляли, що Юлію відправлять "у піхоту на Донбас", де її "задвохсотить, і ніхто не знайде".

Аліна Михайлова опублікувала спростування Фото: Скріншот

2 вересня Аліна Михайлова публічно прокоментувала ці погрози. Вона запевнила, що повідомлення, які Юлія з "Рарогу" отримувала після їхнього конфлікту, не мають до неї жодного відношення.

"Повідомлення, які отримувала Юля після нашої перепалки в коментарях, не мають до мене ніякого стосунку. Я не знаю, хто це писав, і ніхто не має права робити подібне від мого імені. Що хочу сказати — завжди кажу сама і відкрито", - написала Михайлова в Threads.

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Повідомлення про яке йдеться Фото: Соцмережі

Керівниця служби "Ульф" зазначила, що не знає, хто писав повідомлення від її імені, але вона також отримувала подібні.

"Такі повідомлення отримую і я, і багато хто ще. Ні для кого це не має бути нормою. Продовжувати дискусію щодо цього не бачу сенсу", - зазначила Михайлова.

Скандал між Аліною Михайловою та військовослужбовицею "Рарогу" – що відомо

Конфлікт між Михайловою та бійчинею "Рарогу" виник під дописом про формування нових бригад СБС. Керівниця медслужби "Ульф" заявила, що для їхнього укомплектування з інших підрозділів вимагали виділити особовий склад, у відповідь на що Юлія з "Рарогу" порадила їй не хвилюватися, мовляв, з "Вовків Да Вінчі" людей не забирають, "бо зазвичай вам віддають все, що можна". Михайлова назвала це "х***вим базаром та зневагою" до 59-ї ОШБр, до складу якої входять "Вовки Да Вінчі" та, відповідно, "Ульф".

Нагадаємо, Фокус писав про конфлікт між Аліною Михайловою та іншою військовослужбовицею, та якою була реакція "Рарогу".

Аліна Михайлова також розповідала, що в армію масово відправляють людей, які фізично не здатні служити, а командири і військові медики виявляються заручниками системи.