Российский самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям пролетел над Украиной, — Flightradar24 (фото)

Российский дальнемагистральный транспортный самолёт Ил-76ТД пролетел через воздушное пространство Украины вечером 2 сентября. Самолёт принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Полет российского Ил-76ТД с бортовым номером RA-76362 зафиксировали радары над территорией Черниговской области, в северо-восточной части региона. Об этом сообщил мониторинговый сервис Flightradar24, который отслеживает авиаперелеты.

Согласно данным ресурса, самолет пересек воздушное пространство Украины примерно в 19:30. Около 19:40 Ил-76ТД покинул воздушное пространство страны через российско-украинскую границу и направился на территорию РФ.

Как свидетельствуют данные Flightradar24, этот самолёт принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ.

Над Украиной зафиксирован пролет российского Ил-76ТД Фото: Скрін

Согласно данным ресурса, самолет вылетел примерно в 17:40 из района Краснодарского края РФ. Он летел недалеко от российского Ростова-на-Дону, двигаясь вдоль государственной границы с Украиной. В итоге самолет приземлился в Тульской области России около 20:15.

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Что известно о самолете Ил-76ТД

Стоит отметить, что Ил-76ТД — это модификация советского тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, разработанного на Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина в Москве. Дальность его полёта с максимальной загрузкой достигает 3600 километров. Первый полёт этой модернизированной версии состоялся в мае 1982 года.

Напомним, что в июле 2025 года в небе над Киевом впервые с начала полномасштабной войны был замечен самолет.

Кроме того, в декабре 2024 года над Украиной пролетел российский пассажирский самолёт.