Російський літак Міністерства з надзвичайних ситуацій пролетів у небі над Україною, — Flightradar24 (фото)

Російський дальній транспортний літак Іл-76ТД пролетів через повітряний простір України увечері 2 вересня. Борт належить Міністерству з надзвичайних ситуацій Російської Федерації.

Проліт російського Іл-76ТД з бортовим номером RA-76362 зафіксували радари над територією Чернігівської області, у північно-східній частині регіону. Про це повідомив моніторинговий сервіс Flightradar24, який відстежує авіаперельоти.

Згідно з даними ресурсу, літак перетнув повітряний простір України приблизно об 19:30 годині. Близько 19:40 години Іл-76ТД покинув повітряний простір країни через російсько-український кордон, полетівши на територію РФ.

Як свідчать дані Flightradar24, цей борт належить Міністерству з надзвичайних ситуацій РФ.

Над Україною зафіксували проліт російського Іл-76ТД Фото: Скрін

Згідно з даними ресурсу, борт відправився об приблизно 17:40 годині з району Краснодарського краю РФ. Він летів неподалік від російського Ростова-на-Дону, рухаючись вздовж державного кордону з Україною. Зрештою літак приземлився у Тульській області Росії близько 20:15 години.

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Що відомо про літак Іл-76ТД

Варто зазначити, що Іл-76ТД — це модифікація радянського важкого військово-транспортного літака Іл-76, розробленого на Авіаційному комплексі імені С. В. Ільюшина у Москві. Дальність його польоту з максимальним завантаженням сягає 3600 кілометрів. Перший політ цієї модернізованої версії відбувся у травні 1982 року.

Нагадаємо, у липні 2025 року у небі над Києвом вперше від початку повномасштабної війни побачили літак.

Також у грудні 2024 року над Україною пролетів російський пасажирський літак.