В июне, июле и августе украинские беспилотники массово атаковали объекты на территории России, из-за чего там возникали очереди на АЗС, перебои с авиарейсами и проблемы с работой крупных складов. Журналисты проанализировали последствия этих атак и отметили, что лето для россиян стало периодом ежедневных потрясений, разочарований и тревог практически в каждом регионе.

Информационное агентство АР в материале от 3 сентября сообщило, что в течение лета 2026 года российское Министерство обороны зафиксировало перехват более 43 300 украинских беспилотников над территорией РФ и временно оккупированным Крымом. Для сравнения: за аналогичный летний период прошлого года россияне заявляли о сбивании лишь около 7700 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Таким образом, война в Украине, начатая российским диктатором Владимиром Путиным, стала более заметной для россиян в разных уголках страны, а её последствия ощущали жители российского тыла чуть ли не каждый день.

Журналисты обращают внимание на то, что систематические атаки значительно расширили географию воздействия боевых действий на гражданскую и промышленную инфраструктуру РФ. Регулярные налеты приводили к закрытию воздушного пространства над ключевыми регионами, остановке работы НПЗ и пожарам на логистических объектах, обеспечивающих российскую армию.

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Одним из наиболее заметных последствий атак стал топливный кризис. Из-за ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям в различных регионах России возникали перебои с поставками топлива, а у заправок выстраивались длинные очереди.

AP приводит историю пенсионерки Маргариты Тереховой, которая рассказала о том, что ей приходится стоять в очереди на АЗС в Москве.

"Мы жили нормальной жизнью, а потом вдруг стало вот так", — сказала пенсионерка о необходимости стоять в очереди, чтобы заправить свою машину в Москве, что стало частью общенационального топливного кризиса из-за нападений на нефтеперерабатывающие заводы, которые продолжались до августа.

В частности, в июле после украинской атаки с использованием дронов приостановил работу крупнейший нефтеперерабатывающий завод России в Омске. Тогда удар повредил установку первичной переработки CDU-10, которая обеспечивала около 38 % мощностей предприятия.

Еще одним последствием стали пожары на объектах электронной торговли. Украинские дроны атаковали, в частности, склады российских онлайн-ритейлеров Wildberries и Ozon. География ударов охватывала территории от Москвы до Екатеринбурга на Урале и Омска в Сибири.

Например, в ночь на 26 августа беспилотники добрались до Тамбовской области России, где атаковали крупный логистический хаб Wildberries в городе Котовске.

Еще один серьезный удар был нанесен 3 июня, когда был атакован нефтяной терминал недалеко от Санкт-Петербурга. Это произошло одновременно с проведением в городе экономического форума с участием Владимира Путина. Позже атаки на НПЗ и крупные складские комплексы продолжились.

AP отмечает, что российские власти при этом ограничивают публикацию информации о последствиях атак.

Директор независимого российского социологического "Левада-центра" Денис Волков заявил AP, что масштаб и география украинских атак этим летом стали для россиян проблемой, а сами удары в течение двух месяцев были "самой заметной темой лета". В то же время, по его словам, первоначальный шок от атак со временем ослаб, хотя социологи и фиксируют ухудшение оценок экономической ситуации и настроений в обществе.

В частности, Крис Вифер, генеральный директор консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd., работающей в Москве, отметил, что в российской бизнес-среде люди "больше ворчат, больше говорят", описывая все более пессимистичные настроения.

Кстати, несмотря на то, что официальный Киев сознательно не раскрывает точное количество беспилотников, задействованных для атак на Россию, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал постоянное расширение географии и интенсивности этих атак, называя их действенными "дальнобойными санкциями" против страны-агрессора.

Украинские чиновники также заявляют, что системные удары по вражеской инфраструктуре будут продолжаться и в дальнейшем с целью усиления экономического и логистического давления на Кремль, чтобы заставить Россию прекратить войну, даже в условиях активизации массированных российских бомбардировок украинских городов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в период с 08:30 15 августа до 08:30 22 августа в сторону российской столицы летели 2652 беспилотника. По его словам, большинство БПЛА российская ПВО якобы нейтрализовала на дальних подступах к Москве, ещё 493 дрона уничтожили во время подлёта к городу.

Впоследствии также стало известно, что Украина нанесла удар по РФ на расстоянии 1600 км. На аэродроме "Ахтубинск" был поврежден российский самолет Су-34.