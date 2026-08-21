Украина ударила по РФ за 1600 км: поражены аэродромы, повреждено Су-34, — Зеленский

Этой ночью украинские удары с большого расстояния поразили НПЗ в Перми, расположенный на расстоянии более 1600 км от границы, и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Также зафиксированы результаты в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем с помощью наших дальнобойных санкций возвращать последствия войны туда, откуда она пришла", — заявил он.

Кроме того, Зеленский сообщил о подтвержденных результатах предыдущих ударов. На аэродроме "Ахтубинск" поврежден российский самолет Су-34. Расстояние до него составляет около 600 км от линии фронта.

В Приморско-Ахтарске, почти в 180 км от линии фронта, был уничтожен объект, служащий для хранения, подготовки и запуска ударных дронов, с помощью которых российские военные наносят удары по Украине.

Зеленский поблагодарил подразделения Сил обороны Украины за нанесённые удары и их точность.

Відео дня

Что известно об аэродромах

"Мариновка". Военный аэродром расположен в Волгоградской области РФ. Россия использует его для базирования фронтовой авиации, в частности Су-34. В июне 2025 года СБУ и Силы спецопераций сообщали о ударе по аэродрому дальнобойными дронами — тогда были поражены четыре Су-34, два из них уничтожены.

"Ахтубинск". Аэродром расположен в Астраханской области РФ и является одним из военных аэродромов российской авиации. В ночь на 20 августа 2026 года Силы обороны атаковали его, после чего спутниковые снимки зафиксировали как минимум два попадания и повреждения Су-34. В открытых сообщениях точный тип средств поражения не уточняется.

Приморско-Ахтарск. На этом аэродроме Россия хранила и запускала ударные беспилотники, с помощью которых наносила удары по Украине. 20 августа 2026 года ГУР сообщило об ударе по местам хранения и запуска дронов; по данным украинской разведки, операция была проведена с применением дальнобойных дронов. Также были поражены две российские радиолокационные станции.

Напомним, в ночь на 20 августа во временно оккупированном Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии. В сети сообщалось, что электричество пропало практически по всему полуострову.

Кроме того, ночью 19 августа беспилотники атаковали один из крупнейших российских заводов по производству взрывчатых веществ в Нижегородской области. После атаки над предприятием был замечен густой дым.