Україна вдарила по РФ за 1600 км: уражено аеродроми, пошкоджено Су-34, — Зеленський

Цієї ночі українські далекобійні удари уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 км від кордону та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні. Також є результати в акваторії Чорного моря.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла”, — заявив він.

Також Зеленський повідомив про підтверджені результати попередніх ударів. На аеродромі “Ахтубінськ” пошкоджено російський літак Су-34. Відстань до нього становить близько 600 км від лінії фронту.

У Приморсько-Ахтарську, майже за 180 км від лінії фронту, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими російські військові атакують Україну.

Зеленський подякував підрозділам Сил оборони України за проведені удари та їхню точність.

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Що відомо про аеродроми

“Маринівка”. Військовий аеродром розташований у Волгоградській області РФ. Росія використовує його для базування фронтової авіації, зокрема Су-34. У червні 2025 року СБУ та Сили спецоперацій повідомляли про удар по аеродрому далекобійними дронами — тоді було уражено чотири Су-34, два з них знищили.

“Ахтубінськ”. Аеродром розташований в Астраханській області РФ і є одним із військових летовищ російської авіації. У ніч проти 20 серпня 2026 року Сили оборони атакували його, після чого супутникові знімки зафіксували щонайменше два влучання та пошкодження Су-34. У відкритих повідомленнях точний тип засобів ураження не уточнюється.

Приморсько-Ахтарськ. На цьому аеродромі Росія зберігала та запускала ударні безпілотники, якими атакувала Україну. 20 серпня 2026 року ГУР повідомило про удар по місцях зберігання та запуску дронів; за даними української розвідки, операцію провели із застосуванням далекобійних дронів. Також були уражені дві російські радіолокаційні станції.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня в тимчасово окупованому Криму стався масштабний блекаут. У мережі повідомляли, що електроенергія зникла фактично по всьому півострову.

Крім того, вночі 19 серпня безпілотники атакували один із найбільших російських заводів із виробництва вибухових речовин у Нижньогородській області. Після атаки над підприємством зафіксували густий дим.