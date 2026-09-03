Рекордна кількість українських дронів влітку рознесла тил Росії, — AP

У червні, липні та серпні українські безпілотники масово атакували об’єкти на території Росії, через що там виникали черги на АЗС, перебої з авіарейсами та проблеми з роботою великих складів. Журналісти проаналізували наслідки цих атак і відзначили, що літо для росіян стало періодом щоденних потрясінь, розчарувань і тривог практично в кожному регіоні.

Інформаційна агенція АР у матеріалі від 3 вересня зазначило, що упродовж літа 2026 року російське Міністерство оборони зафіксувало перехоплення понад 43 300 українських безпілотників над територією РФ та тимчасово окупованим Кримом. Для порівняння, за аналогічний літній період минулого року росіяни заявляли про збиття лише близько 7700 українських безпілотних літальних апаратів.

Таким чином, розпочата російським диктатором Володимиром Путіним війна в Україні війна стала помітнішою для росіян у різних її куточках, а її наслідки відчували мешканці російського тилу мало не щодня.

Журналісти звертають увагу на те, що систематичні атаки значно розширили географію впливу бойових дій на цивільну та промислову інфраструктуру РФ. Регулярні нальоти призводили до закриття повітряного простору над ключовими регіонами, зупинки роботи НПЗ та пожеж на логістичних об'єктах, які забезпечують російську армію.

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Одним із найпомітніших наслідків атак стала паливна криза. Через удари по нафтопереробних підприємствах у різних регіонах Росії виникали перебої з постачанням пального, а біля заправок утворювалися довгі черги.

AP наводить історію пенсіонерки Маргарити Терехової, яка розповіла про необхідність стояти в черзі на АЗС у Москві.

"Ми жили нормальним життям, а потім раптом стало ось так", — сказала пенсіонерка про необхідність стояти в черзі, щоб заправити свою машину в Москві, що стало частиною загальнонаціональної паливної кризи через напади на нафтопереробні заводи, які тривали до серпня.

Зокрема, в липні після української атаки дронів призупиняв роботу найбільший нафтопереробний завод Росії в Омську. Тоді удар пошкодив установку первинної переробки CDU-10, яка забезпечувала близько 38% потужностей підприємства.

Ще одним наслідком стали пожежі на об'єктах електронної торгівлі. Українські дрони атакували, зокрема, склади російських онлайн-ритейлерів Wildberries та Ozon. Географія ударів охоплювала території від Москви до Єкатеринбурга на Уралі та Омська в Сибіру.

Наприклад, у ніч на 26 серпня безпілотники дісталися до Тамбовської області Росії, де атакували великий логістичний хаб Wildberries у місті Котовськ.

Ще один відчутний удар стався 3 червня, коли було атаковано нафтовий термінал неподалік Санкт-Петербурга. Це відбулося одночасно з проведенням у місті економічного форуму за участю Володимира Путіна. Пізніше атаки на НПЗ і великі складські комплекси продовжилися.

AP зазначає, що російська влада при цьому обмежує публікацію інформації про наслідки атак.

Директор незалежного російського соціологічного "Левада-центру" Денис Волков заявив AP, що масштаб і географія українських атак цього літа стали для росіян проблемою, а самі удари протягом двох місяців були "найпомітнішою темою літа". Водночас, за його словами, перший шок від атак із часом послабився, хоча соціологи і фіксують погіршення оцінок економічної ситуації та настроїв у суспільстві.

Зокрема, Кріс Віфер, генеральний директор консалтингової компанії Macro-Advisory Ltd., що працює в Москві, зазначив, що в російському бізнес-середовищі люди "більше бурчать, більше говорять", описуючи дедалі песимістичніші настрої.

До речі, попри те, що офіційний Київ свідомо не розкриває точну кількість залучених безпілотників для атак на Росію, Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на постійному розширенні географії та інтенсивності цих атак, називаючи їх дієвими "далекобійними санкціями" проти країни-агресорки.

Українські посадовці також кажуть, що системні удари по ворожій інфраструктурі триватимуть і надалі з метою посилення економічного та логістичного тиску на Кремль для примусу Росії до припинення війни, навіть у умовах активізації російських масованих бомбардувань українських міст.

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявляв, що в період із 08:30 15 серпня до 08:30 22 серпня у бік російської столиці летіли 2652 безпілотники. За його словами, більшість БПЛА російська ППО нібито нейтралізувала на далеких підступах до Москви, ще 493 дрони знищили під час підльоту до міста.

Згодом стало також відомо, що Україна вдарила по РФ за 1600 км. На аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34.