Россия боится ударов по Алабуге: завод "Гераней" расширяют, а вокруг строят щит

Россия расширяет производство ударных дронов "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Спутниковые снимки показали строительство как минимум десяти новых цехов, складов и транспортной инфраструктуры на территории площадью более 500 гектаров.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в отчете от 2 сентября.

Согласно данным спутниковых снимков, расширение началось в конце апреля 2026 года. С июля в "Алабуге" также завершили строительство новой дороги и десятков складских помещений.

Кроме того, вокруг производственных объектов создается масштабная система защиты от беспилотников. По данным Institute for Science and International Security, спутниковые снимки за июль и август показали два кольца решетчатых башен вокруг предприятий, где производят дроны "Герань".

Внутреннее кольцо состоит из более низких сооружений, непосредственно окружающих основные производственные объекты. Внешнее кольцо имеет более высокие башни и охватывает значительно большую территорию. По оценкам аналитиков, между сооружениями может быть установлена металлическая сетка для защиты от ударных беспилотников.

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На заводе "Алабуга" Россия производит дроны типа "Герань", которые регулярно использует для нанесения ударов по Украине. Расширение предприятия происходит на фоне попыток России увеличить производство ударных беспилотников.

По данным ISW, вокруг комплекса также размещены позиции противовоздушной обороны. Таким образом, производственную площадку одновременно расширяют и укрепляют её защиту от украинских ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской особой экономической зоне "Алабуга" к производству ударных беспилотников "Шахед" привлекают несовершеннолетних. По данным CNN, российские подростки и студенты колледжей участвуют не только в сборке дронов, но и в строительстве инфраструктуры предприятия.

Генеральный директор "Алабуги" Тимур Шагивалеев в репортаже российского Минобороны заявил, что на производстве работают "мальчики и девочки", которых привлекают после 9-го класса — то есть с 15 лет.

Также сообщалось, что в строительных работах в "Алабуге" были задействованы около 2500 молодых людей. Для них на территории объекта был организован палаточный лагерь "Алабуга Строй".

Ранее российские государственные СМИ показали пропагандистский репортаж с предприятия в Алабуге, посвящённый сборке ударных беспилотников типа "Шахед" и масштабам их производства. При этом на заводе к работе привлекли значительное количество студентов, официально назвав это "учебной практикой".