Росія боїться ударів по Алабузі: завод "Гераней" розширюють, а навколо будують щит

Росія розширює виробництво ударних дронів "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Супутникові знімки показали будівництво щонайменше десяти нових цехів, складів і транспортної інфраструктури на території площею понад 500 гектарів.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від 2 вересня.

За даними супутникових знімків, розширення розпочалося наприкінці квітня 2026 року. Із липня в “Алабузі” також завершили будівництво нової дороги та десятків складських приміщень.

Окремо навколо виробничих об'єктів створюють масштабну систему захисту від безпілотників. За даними Institute for Science and International Security, супутникові знімки за липень і серпень показали два кільця ґратчастих веж навколо підприємств, де виробляють дрони “Герань”.

Внутрішнє кільце складається з нижчих конструкцій, які безпосередньо оточують основні виробничі об'єкти. Зовнішнє кільце має вищі вежі та охоплює значно більшу територію. За оцінкою аналітиків, між конструкціями можуть встановити металеву сітку для захисту від ударних безпілотників.

Відео дня

У “Алабузі” Росія виробляє дрони типу “Герань”, які регулярно використовує для ударів по Україні. Розширення підприємства відбувається на тлі спроб Росії збільшити виробництво ударних безпілотників.

За даними ISW, навколо комплексу також розміщені позиції протиповітряної оборони. Таким чином, виробничий майданчик одночасно розширюють і посилюють його захист від українських ударів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російській особливій економічній зоні “Алабуга” до виробництва ударних безпілотників “Шахед” залучають неповнолітніх. За даними CNN, російські підлітки та студенти коледжів беруть участь не лише у складанні дронів, а й у будівництві інфраструктури підприємства.

Гендиректор “Алабуги” Тимур Шагівалєєв у сюжеті російського Міноборони заявляв, що на виробництві працюють “хлопчики й дівчатка”, яких залучають після 9-го класу — тобто з 15 років.

Також повідомлялося, що на будівельних роботах в “Алабузі” були задіяні близько 2500 молодих людей. Для них на території об'єкта створили наметовий табір “Алабуга Строй”.

Раніше російські державні медіа показали пропагандистський сюжет із підприємства в Алабузі, присвячений складанню ударних безпілотників типу “Шахед” та масштабам їхнього виробництва. При цьому на заводі до роботи залучили значну кількість студентів, офіційно називаючи це “навчальною практикою”.