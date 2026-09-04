"Спасти не удалось": от удара РФ погибли двое полицейских на Днепропетровщине (фото)

4 сентября в результате двойного удара России в Днепропетровской области погибли двое полицейских — Александр Григоренко и Сергей Шматко, сообщили в Национальной полиции. Правоохранители выехали на место попадания под Павлоградом и попали под вторую атаку россиян. Что известно об обстоятельствах гибели полицейских и как произошёл удар РФ на расстоянии 70 км от фронта?

Под повторный российский обстрел под Павлоградом попали трое полицейских, говорится в заявлении пресс-службы Национальной полиции. Александр Григоренко погиб на месте, Сергей Шматко получил серьезные ранения, но спасти его не удалось. Третий правоохранитель также ранен и находится в больнице.

Под удар РФ попала следственно-оперативная группа, которая направлялась для фиксации последствий первого удара в Богдановской общине Павлоградского района. Полицейских атаковал российский дрон: в связи с гибелью коллег полиция Днепропетровской области выразила соболезнования.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших полицейских. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", — говорится в заявлении Нацполиции.

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Пресс-служба Национальной полиции опубликовала фотографии погибших и кратко рассказала об их жизненном пути.

Александр Григоренко — 40-летний капитан полиции, который 11 лет проработал в правоохранительных органах Павлоградского района. Мужчина начинал в качестве патрульного полицейского, а погиб, занимая должность начальника сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1.

Сергей Шматко — 27-летний старший лейтенант полиции, который поступил на службу в правоохранительные органы после окончания Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Должность на момент гибели — следователь в следственном отделении полицейского участка № 1 Павлоградского районного отдела полиции.

"Полиция Днепропетровской области потеряла двух коллег, которые честно и преданно выполняли свой служебный долг", — говорится в заявлении коллег-правоохранителей.

Удар РФ по Украине — полицейские, погибшие в Днепропетровской области 4 сентября Фото: Национальная полиция

Удар РФ по Украине — подробности обстрела Днепропетровской области 4 сентября

Об ударах РФ по Украине и их последствиях для Днепропетровской области утром 4 сентября рассказал глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа. Чиновник сообщил, что россияне провели обстрел с использованием артиллерии и дронов. Под обстрел попали Никополь, Покровское, Марганец. Среди прочих пострадала Павлоградская община, где погибли полицейские. Ганжа написал, что в их машину попал российский дрон.

На карте аналитического проекта DeepState можно найти местоположение Богдановской общины Павлоградского района. Видно, что дрон РФ для нанесения удара по автомобилю должен был преодолеть расстояние около 70 км.

Удар РФ по Украине — место гибели полицейских под Павлоградом 4 сентября Фото: DeepState

Фокус писал об атаке РФ на Украину, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября. В течение ночи Военно-воздушные силы сообщали о нескольких волнах налетов реактивных дронов. Утром стало известно, что в Одессе погиб один человек, а в Киеве ранены 14 человек в трёх районах столицы.

Напоминаем, что в ночь на 2 сентября россияне нанесли массированный удар по Одессе: летели баллистические ракеты, ракеты и дроны, погибли люди.