"Врятувати не вдалося": від удару РФ загинули двоє поліцейських на Дніпропетровщині (фото)

4 вересня через подвійний удар Росії у Дніпропетровській області загинуло двоє поліцейських, Олександр Григоренко та Сергій Шматко, повідомили у Національній поліції. Правоохоронці виїхали на місце влучання під Павлоградом та потрапили під другу атаку росіян.Що відомо про обставини загибелі поліцейський та як відбувся удар РФ на відстані 70 км від фронту?

Під повторний російський обстріл під Павлоградом потрапили троє поліцейських, ідеться у заяві пресслужби Нацполу. Олександр Григоренко відразу загинув, Сергій Шматко отримав серйозні поранення, але його врятувати не вдалось. Третій правоохоронець також поранений та перебуває у лікарні.

Під удар РФ потрапила слідчо-оперативна група, яка їхала документувати перший удару у Богданівську громаду Павлоградського району. Поліцейських атакував російський дрон: через загибель колег поліція Дніпропетровщини висловила слова скорботи.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблих поліцейських. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", — ідеться у заяві Нацполіції.

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Пресслужба Нацполу опублікувала фотографії загиблих та коротко розповіла про життєвий шлях.

Олександр Григоренко — 40-річний капітан поліції, який 11 років працював у правоохоронних органах Павлоградського району. Чоловік почав як патрульний поліцейський, а загинув, обіймаючи посаду начальника сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1.

Сергій Шматко — 27-річний старший лейтенант поліції, який прийшов у правоохоронні органи після здобуття освіти у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Посада на момент загибелі — слідчий у слідчому відділенні відділення поліції № 1 Павлоградського районного відділу поліції.

"Поліція Дніпропетровщини втратила двох колег, які чесно та віддано виконували свій службовий обов’язок", — ідеться у заяві колег-правоохоронців.

Удар РФ по Україні — поліцейські, які загинула на Дніпропетровщині 4 вересня Фото: Національна поліція

Удар РФ по Україні — деталі обстрілу Дніпропетровщини 4 вересня

Про удари РФ по Україні та про наслідки для Дніпропетровщини зранку 4 вересня розповів глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Посадовець написав, що росіяни провели обстріл артилерією та дронами. Під обстріл потрапили Нікополь, Покровське, Марганець. Серед інших, постраждала Павлоградська громада, де загинули поліцейські. Ганжа написав, що в їхню машину влучив російський дрон.

На карті аналітичного проєкту DeepState можна відшукати місцерозташування Богданівської громади Павлоградського району. Бачимо, що дрон РФ для удару по автівці мав пролетіти відстань близько 70 км.

Удар РФ по Україні — район загибелі поліцейських під Павлоградом 4 вересня Фото: DeepState

Фокус писав про атаку РФ по Україні, яка відбулась в ніч з 3 на 4 вересня. Повітряні сили протягом ночі інформували про кілька хвиль нальотів реактивних дронів. Зранку стало відомо, що в Одесі загинула одна людина, а в Києві поранено 14 осіб у трьох районах столиці.

Нагадуємо, в ніч на 2 вересня росіяни масовано ударили по Одесі: летіла балістика, ракети та дрони, загинули люди.