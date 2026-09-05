Пять человек погибли в Каменском: комбинат "Каметсталь" полностью остановил работу (фото)

В ночь на субботу, 5 сентября, Россия нанесла ракетный удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском, который был вынужден полностью остановить все производственные процессы. В результате атаки погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения.

В ходе атаки на металлургический комбинат в Каменском Днепропетровской области были повреждены ключевые производственные объекты и инфраструктура, в результате чего гражданское металлургическое предприятие полностью остановило производственные процессы. Об этом сообщает международная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест", владеющая ЧАО "Камет-сталь".

Подчеркивается, что на территории "Каметстали" не было никаких военных объектов, военной техники или военного производства, а гражданские лица выплавляли чугун и сталь исключительно для гражданских нужд.

Территория предприятия после российского нападения Фото: Пресс-служба Метинвеста

Отмечается, что с момента объявления воздушной тревоги до ракетного удара прошло всего несколько минут, а этого времени недостаточно, чтобы все сотрудники успели добраться до защитных сооружений.

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В результате российского нападения погибли четверо сотрудников предприятия и один сотрудник подрядной организации. Еще четверо сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Предприятие приостановило производственный процесс

В результате атаки были повреждены аглодоменное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура предприятия.

В настоящее время на предприятии ведутся аварийно-восстановительные работы. После разбора завалов специалисты получат доступ к поврежденным участкам и смогут провести полное обследование оборудования и инфраструктуры, чтобы оценить масштабы разрушений и определить возможные дальнейшие шаги по возобновлению производства.

городской голова Каменского Андрей Белоусов сообщил, что 5 сентября объявлено днем траура по погибшим.

Напомним, что ночью россияне нанесли удар по украинским городам с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, а также 167 БПЛА различных типов.

Также Фокус сообщал, что 4 сентября в результате двойного удара со стороны России в Днепропетровской области погибли двое полицейских.