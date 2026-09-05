П'ятеро людей загинули у Кам'янському: комбінат "Каметсталь" повністю зупинив роботу (фото)

У ніч на суботу, 5 вересня, Росія завдала удар балістикою по комбінату "Каметсталь" у Кам'янському, який був змушений повністю зупинити всі виробничі процеси. Унаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, ще четверо працівників зазнали поранень.

Під час атаки на металургійний комбінат у Кам'янському Дніпропетровської області було пошкоджено ключові виробничі об'єкти та інфраструктуру, через що цивільне металургійне підприємство повністю зупинило виробничі процеси. Про це повідомляє міжнародна гірничо-металургійна група компаній "Метінвест", яка володіє ПрАТ "Камет-сталь".

Підкреслюється, що на території "Каметсталі" не було жодних військових цілей, військової техніки чи військового виробництва, а цивільні люди виплавляли чавун та сталь суто для цивільних потреб.

Територія підприємства після російської атаки Фото: Пресслужба Метінвесту

Наголошується, що від моменту оголошення повітряної тривоги до ракетного удару минуло лише кілька хвилин, а цього часу недостатнього, щоб усі працівники встигли дістатися захисних споруд.

Відео дня

Російська атака забрала життя чотирьох працівників підприємства та одного працівника підрядної організації. Ще четверо працівників зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Підприємство зупинило виробничий процес

Унаслідок атаки пошкоджено аглодоменне виробництво, енергетичну та транспортну інфраструктуру підприємства.

Наразі на підприємстві тривають аварійно-відновлювальні роботи. Після розбору завалів фахівці отримають доступ до пошкоджених ділянок та зможуть провести повне обстеження обладнання й інфраструктури, щоб оцінити масштаби руйнувань і визначити можливі подальші кроки щодо відновлення виробництва.

Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов повідомив, що 5 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували українські міста балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 БпЛА різних типів.

Також Фокус писав, що 4 вересня через подвійний удар Росії у Дніпропетровській області загинуло двоє поліцейських.