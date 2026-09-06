Путин вернул войну в РФ: украинские дроны будут наносить удары по штабам ФСБ и ГРУ, — еврокомиссар Кубилюс

Российским спецслужбам следует ожидать визитов украинских дронов в свои офисы. Это станет ответом на недавний удар по зданию СБУ.

Федеральная служба безопасности России и Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ должны ожидать появления украинских беспилотников вблизи своих штаб-квартир. Об этом предупредил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Сообщение Кубилюса Фото: скриншот

Он отметил, что Владимир Путин своими действиями сам вернул войну в Россию, ведь Украина лишь отвечает "зеркальными мерами" на тот уровень эскалации, который Кремль "постоянно повышает".

Глава Кремля уже утратил контроль над большинством нефтеперерабатывающих заводов в России, под угрозой оказались также международные авиарейсы, отметил политик, добавив, что настала очередь офисов "КГБ" и ГРУ.

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Напомним, взрыв в центре Киева прогремел днем 4 сентября. Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне целились в кабинет главы Службы безопасности Украины Александра Поклада.

Также от российского удара пострадала территория комплекса "София Киевская". Пострадало здание консистории, выходящее на улицу Владимирскую — выбиты окна и разрушена входная группа из стекла, но сам Софийский собор остался невредимым, поскольку ударная волна прошла внизу, поразив окружающие памятники.

Украинская спецслужба заявила, что восстановит поврежденное взрывом здание и пообещала россиянам "болезненный ответ".