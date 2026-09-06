Путін повернув війну до РФ: українські дрони атакуватимуть штаби ФСБ і ГРУ, — єврокомісар Кубілюс

Російські спецслужби мають чекати на візити українських дронів до своїх офісів. Це стане відповіддю на нещодавній удар по будівлі СБУ.

Федеральна служба безпеки Росії та головне розвідувальне управління генерального штабу ЗС РФ повинні очікувати на українські безпілотники біля будівель власних штаб-квартир. Про це попередив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Допис Кубілюса Фото: скріншот

Він зазначив, що Володимир Путін сам своїми діями повернув війну до Росії, адже Україна лише відповідає "дзеркальними заходами" на рівень ескалації, який Кремль "постійно підвищує".

Глава Кремля вже втратив більшість нафтопереробних заводів у Росії, також під небезпекою опинилися міжнародні авіарейси, зазначив політик, додавши, що прийшла черга офісів "КДБ" та ГРУ.

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Нагадаємо, вибух в центрі Києва пролунав вдень 4 вересня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни цілили у кабінет керівника Служби Безпеки України Олександра Поклада.

Також від російського удару постраждала територія комплексу "Софія Київська". Зачепило будівлю консисторії, що виходить на вулицю Володимирську — вибиті вікна та знищено вхідну групу зі скла, а сам Софійський собор лишився неушкодженим, оскільки ударна хвиля пішла понизу, вдаривши в оточуючі пам'ятки.

Українська спецслужба заявила, що відновить пошкоджену вибухом будівлю та пообіцяла росіянам "болючу відповідь".