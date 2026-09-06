Попали три дрона: Россия атаковала на Днепропетровщине склад производителя популярных снеков

Распределительный центр получил значительные повреждения. Все сотрудники находились в укрытии и не пострадали.

Вечером в субботу, 5 сентября, в результате прицельного удара тремя дронами типов "Герань" и "Бандероль" в Днепропетровской области был поврежден распределительный центр производителя соленых снеков под брендами Flint и Chipster's. Об этом сообщает международная торгово-производственная группа Star Brands.

Отмечается, что все сотрудники во время атаки находились в укрытии, среди работников нет погибших и раненых.

Как напомнили в компании, в апреле вражеские беспилотники поразили главный склад готовой продукции, а в июле российский удар разрушил производственный комплекс в Павлограде. Также атаки "Шахедов" на производственные мощности происходили весной и осенью 2025 года.

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Ликвидация пожара в Днепропетровской области Фото: ГСЧС

В свою очередь, в ГСЧС сообщили, что к ликвидации пожаров на продуктовом складе и в здании логистической компании в Синельниковском районе были привлечены почти 40 спасателей и более 10 единиц техники. Спасатели всю ночь работали на местах происшествий, туша пожары.

Напомним, в ночь на субботу, 5 сентября, Россия нанесла ракетный удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском, который был вынужден полностью остановить все производственные процессы. В результате атаки погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения.

Также Фокус писал, что 4 сентября российские войска нанесли удар с помощью дронов по территории села Дачное в Одесском районе. В результате атаки пострадали складские помещения сети супермаркетов "АТБ".