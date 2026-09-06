Влучили три дрони: Росія атакувала на Дніпропетровщині склад виробника популярних снеків

Розподільчий центр отримав значні пошкодження. Усі співробітники перебували в укритті та не постраждали.

Увечері у суботу, 5 вересня, внаслідок прицільного удару трьома дронами типу "Герань" та "Бандероль" на Дніпропетровщині було пошкоджено розподільчий центр виробника солоних снеків під брендами Flint та Chipster's. Про це інформує міжнародна торгово-виробнича група Star Brands.

Наголошується, що усі співробітники під час атаки перебували в укритті, жертв та поранених серед працівників немає.

Як нагадали у компанії, у квітні ворожі безпілотники влучили у головний склад готової продукції, а у липні російський удар зруйнував виробничий комплекс у Павлограді. Також атаки "Шахедів" по виробничим потужностям відбувалися навесні та восени 2025 року.

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Ліквідація пожежі на Дніпропетровщині Фото: ДСНС

Своєю чергою у ДСНС повідомили, що до ліквідації пожеж на продуктовому складі та будівлі логістичної компанії у Синельниківському районі, було залучено майже 40 рятувальників та понад 10 одиниць техніки. Рятувальники всю ніч працювали на місцях атак, ліквідовуючи займання.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 5 вересня, Росія завдала удар балістикою по комбінату "Каметсталь" у Кам'янському, який був змушений повністю зупинити всі виробничі процеси. Унаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, ще четверо працівників зазнали поранень.

Також Фокус писав, що 4 вересня російські війська вдарили дронами по території села Дачне в Одеському районі. Внаслідок атаки постраждали складські приміщення мережі супермаркетів "АТБ".