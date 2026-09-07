Украина может заменить часть возможностей США в НАТО: Гетманчук раскрыла детали

В перспективе Украина может не только укрепить оборонный потенциал НАТО, но и заменить часть сил, которые в настоящее время обеспечивают США.

Об этом заявила глава Миссии Украины при НАТО Елена Гетьманчук в интервью "РБК-Украина".

По её словам, признание Украины в декларации Альянса в качестве участника, вносящего вклад в обеспечение безопасности, свидетельствует о том, что страны НАТО видят потенциал украинских возможностей для укрепления организации.

"В НАТО сегодня мы слышим очень много разговоров о том, как мы могли бы не только усилить те или иные оборонные возможности Альянса, но и в перспективе даже заменить некоторые из них", — сказала Гетманчук.

Она отметила, что этот вопрос приобретает особое значение на фоне дискуссий о так называемом "НАТО 3.0" — более "европейском" Альянсе. США определяют, какие возможности они будут и дальше предоставлять для обороны Европы в рамках модели сил НАТО (NATO Force Model), а какие — нет.

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"Мы можем не только усилить европейские возможности НАТО, но и в перспективе заменить некоторые американские", — подчеркнула глава украинской миссии.

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