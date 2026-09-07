Україна може замінити частину можливостей США в НАТО: Гетьманчук розкрила деталі

Україна в перспективі може не лише посилити оборонні можливості НАТО, а й замінити частину тих, які нині забезпечують США.

Про це заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За її словами, визнання України на рівні декларації Альянсу контрибутором безпеки свідчить про те, що країни НАТО бачать потенціал українських можливостей для посилення організації.

“У НАТО сьогодні ми чуємо дуже багато про те, яким чином ми могли б не лише посилити ті чи інші оборонні можливості Альянсу, а й у перспективі навіть замінити деякі з них”, — сказала Гетьманчук.

Вона зазначила, що це питання набуває особливого значення на тлі дискусій про так званий “НАТО 3.0” — більш “європейський” Альянс. США визначають, які можливості продовжать надавати для оборони Європи в межах NATO Force Model, а які — ні.

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“Ми можемо не лише посилити європейські можливості НАТО, а й у перспективі замінити деякі американські”, — наголосила глава української місії.

Раніше Фокус писав про підготовку німецького генерала до можливої війни з РФ. Генерал-лейтенант Геральд Функе, який очолює командування забезпечення збройних сил Німеччини, заявляв, що найбільше його непокоїть російська “гібридна війна”, а також можливі втрати серед військовослужбовців.

Пізніше стало відомо, що у США змоделювали сценарій нападу РФ на Молдову та Румунію у 2028 році. Згідно з цим сценарієм, російський диктатор Володимир Путін може вдатися до таких дій, щоб розколоти Європу на тлі “глухого кута” у війні проти України.