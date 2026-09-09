Участвовал в войне против Украины: ликвидирован полковник Минобороны РФ

Еще один высокопоставленный российский офицер не пережил участия в агрессивной войне против Украины. О его смерти уже официально сообщили в России.

В России подтвердили гибель в войне против Украины высокопоставленного полковника Министерства обороны. Об этом сообщил OSINT-проект KIU, который фиксирует потери среди российских офицеров.

Речь идет о полковнике Андрее Владимировиче Крестьянском, который занимал должность старшего преподавателя и инспектора Инспекции Центра подготовки руководящего состава соединений Министерства обороны страны-агрессора.

Факт смерти военнослужащего подтвердили на официальном сайте Марксовского муниципального района Саратовской области России. Там сообщили, что похороны Крестьянского запланированы на 9 сентября. В сообщении отмечается, что Крестьянский участвовал в агрессивной войне против Украины и погиб при исполнении воинского долга.

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В России подтвердили гибель полковника Минобороны

Точная дата и место смерти полковника пока не разглашаются. Впрочем, в проекте KIU предполагают, что Крестьянского могли ликвидировать в результате удара Военно-воздушных сил Украины по командному пункту противника во временно оккупированном Донецке 26 августа.

Ранее в украинском Генштабе сообщали, что целью серии ракетных ударов стали именно основной и запасной командные пункты вражеской группировки, действующей на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что россиянка раскритиковала бюрократические препятствия в своей стране после того, как её семья столкнулась с трудностями при получении выплат в связи с гибелью сына на войне.

Также стало известно о смерти одного из администраторов пропагандистского Telegram-канала "От Мариуполя до Карпат", связанного с подразделением "Эскадрон" 18-й общевойсковой армии РФ — этот канал, в частности, публиковал отчеты оккупантов об охоте на мирных жителей в Херсонской области.