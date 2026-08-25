Россиянка раскритиковала бюрократические мероприятия в России после того, как ее семья столкнулась с препятствиями при получении денег за смерть сына.

Россиянка раскритиковала бюрократические препятствия в России, после того, как ее семья столкнулась с препятствиями при получении денег за смерть сына .

Россиянка обратилась к Путину

На видео Татьяна Стерхова рассказала о бюрократических препятствиях, с которыми столкнулась семья во время получения средств на захоронение и транспортировку тела оккупанта.

Женщина рассказала, что в ведомстве для оформления компенсации требуют предоставить оригинал справки о смерти, ранее у них изъятого во время выдачи свидетельства о смерти сына.

По ее словам, выделенных государством средств крайне недостаточно, а сама процедура получения выплат превратилась в бюрократическое издевательство.

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"Вы что ж, мизерные 60 тысяч. Оригинал у нас забрали, нам выдали ксерокопии. Мы что, эти ксерокопии сами напечатали? Вы что, издеваетесь над нами?", — отметила россиянка.

Кроме того, Татьяна Стерхова пригрозила российские власти гражданской войной из-за отношения к народу.

"Что делает наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро, похоже, вы ее получите. Вы уже разожгли народ, народ не хочет идти на выборы. Сколько вы еще будете издеваться над нами, матерями? Вы еще долго будете убивать наших сыновей? Я не отдам своего второго сына. Матери, вставайте, вставайте, вставайте, вставайте, вставайте россиянка.

Напомним, что ВСУ взяли в плен племянника российского депутата. 45-летнего Дмитрия Ломакина из Перми (Россия) взяли в плен драки 3-го штурмового батальона 33-го отдельного штурмового полка. Его дядя – депутат Пермского горсовета.

Также на войне в Украине погиб российский офицер Наран Очир-Горяев. Старший лейтенант получил определенную популярность зимой в прошлом году, общаясь с главой Кремля Владимиром Путиным во время "прямой линии".