"Коли ти все це припиниш": мати ліквідованого окупанта емоційно звернулася до Путіна

Росіянка розкритикувала бюрократичні перешкоди у Росії, після того, як її родина зіткнулася з перешкодами під час отримання грошей за смерть сина.

Росіянка розкритикувала бюрократичні перешкоди у Росії, після того, як її родина зіткнулася з перешкодами під час отримання грошей за смерть синаМати ліквідованого окупанта Семена Стерхова записала емоційне відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна, його опублікували у російських пабліках.

Росіянка звернулася до Путіна

На відео Тетяна Стерхова розповіла про бюрократичні перешкоди, з якими зіткнулася родина під час отримання коштів на поховання та транспортування тіла окупанта.

Жінка розповіла, що у відомстві для оформлення компенсації вимагають надати оригінал довідки про смерть, який раніше у них вилучили під час видачі свідоцтва про смерть сина.

Відео дня

За її словами, виділених державою коштів вкрай недостатньо, а сама процедура отримання виплат перетворилася на бюрократичне знущання.

"Ви що ж, мізерні 60 тисяч. Оригінал у нас забрали, нам видали ксерокопії. Ми що, ці ксерокопії самі надрукували? Ви що, знущаєтеся з нас?", — зазначила росіянка.

Крім того, Тетяна Стерхова пригрозивла російські владу громадянською війною через ставлення до народу.

"Що робить наш уряд? Ви що, хочете громадянської війни? Скоро, схоже, ви її отримаєте. Ви вже розпалили народ, народ не хоче йти на вибори. Скільки ви ще будете знущатися з нас, матерями? Ви ще довго будете вбивати наших синів? Я не віддам свого другого сина. Матері, вставайте, вставайте! Путін, коли ти все це припиниш", — сказала росіянка.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон племінника російського депутата. 45-річного Дмитра Ломакіна з Пермі (Росія) взяли в полон бійці 3-го штурмового батальйону 33-го окремого штурмового полку. Його дядько – депутат Пермської міськради.

Також на війні в Україні загинув російський офіцер Наран Очір-Горяєв. Старший лейтенант отримав певну популярність узимку минулого року, спілкуючись із главою Кремля Володимиром Путіним під час "прямої лінії".