Брав участь у війні проти України: ліквідовано полковника Міноборони РФ

Черговий високопоставлений російський офіцер не пережив участь у загарбницькій війні проти України. Про його смерть уже офіційно повідомили в Росії.

У Росії підтвердили загибель на війні проти України високопоставленого полковника міністерства оборони. Про це повідомив OSINT-проєкт KIU, який фіксує втрати серед російських офіцерів.

Йдеться про полковника Андрія Володимировича Крестьянського, який обіймав посаду старшого викладача та інспектора Інспекції Центру підготовки керівного складу з'єднань міноборони країни-агресора.

Факт смерті військового підтвердили на офіційному сайті Марксовського муніципального району Саратовської області Росії. Там повідомили, що поховання Крестьянского заплановано на 9 вересня. У повідомленні наголошується, що Крестьянський брав участь у загарбницькій війні проти України та помер під час виконання військового обов'язку.

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У Росії підтвердили загибель полковника міноборони

Точна дата й місце смерті полковника наразі не розголошуються. Втім, у проєкті KIU припускають, що Крестьянского могли ліквідувати внаслідок удару Повітряних Сил України по командному пункту противника в тимчасово окупованому Донецьку 26 серпня.

Раніше в українському Генштабі повідомляли, що ціллю серії ракетних ударів стали саме основний та запасний командні пункти ворожого угруповання, яке діє на цьому напрямку фронту.

Раніше повідомлялося, що росіянка розкритикувала бюрократичні перешкоди у своїй країні після того, як її родина зіткнулася з труднощами при отриманні виплат за загибель сина на війні.

Також стало відомо про смерть одного з адміністраторів пропагандистського Telegram-каналу "От Мариуполя до Карпат", пов'язаного з підрозділом "Ескадрон" 18-ї загальновійськової армії РФ – цей канал, зокрема, публікував звіти окупантів про полювання на цивільних у Херсонській області.