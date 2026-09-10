Отсрочка онлайн в "Резерв+": кто с сегодняшнего дня может получить ее без документов

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования с 10 сентября могут оформить отсрочку от призыва во время мобилизации онлайн в приложении "Резерв+" без дополнительных документов.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отсрочка оформляется на основании данных из государственных систем, поэтому подавать документы через ЦНАП больше не требуется.

Для подтверждения права на отсрочку система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины. В частности, учебное заведение должно быть указано в качестве основного места работы, а педагогическая нагрузка — составлять не менее 0,75 ставки.

Кроме того, должность работника должна относиться к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования. Код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ должен совпадать с кодом основного места работы в данных ПФУ.

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"Шаг за шагом мы внедряем цифровые технологии в процессы, чтобы сократить бюрократию, устранить влияние человеческого фактора и снизить излишнюю нагрузку на ТЦК и СП", — сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо открыть приложение "Резерв+", перейти в раздел "Сервисы" → "Запрос на отсрочку", выбрать категорию для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования, проверить данные и подать запрос.

После проверки в приложении поступит уведомление. Если отсрочка оформлена, информация о ней появится в электронном военно-учетном документе.

Если оформить отсрочку не удалось, необходимо проверить актуальность данных в АИКОМ и ПФУ. После их обновления запрос в "Резерв+" можно подать повторно.

Напомним, ранее юрист Николай Сиренко пояснял, что предприятие не может сразу забронировать нового работника после увольнения того, кто имел бронирование. Это связано с тем, что данные об отмене бронирования в системе "Дія" обновляются в течение 48 часов.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее заявляла, что примерно 7 % мобилизованных украинцев имеют законные основания для отсрочки, однако из-за ошибок при призыве всё равно попадают в армию. По её словам, такие случаи создают дополнительную нагрузку на военную систему и приводят к значительным финансовым потерям.