Відстрочка онлайн у Резерв+: хто відсьогодні може отримати її без документів

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти від 10 вересня можуть оформити відстрочку від призову під час мобілізації онлайн у застосунку Резерв+ без додаткових документів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Відстрочка оформлюється на основі даних із державних систем, тому подавати документи через ЦНАП більше не потрібно.

Для підтвердження права на відстрочку система автоматично перевіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України. Зокрема, заклад освіти має бути зазначений як основне місце роботи, а педагогічне навантаження — становити не менше ніж 0,75 ставки.

Також посада працівника має належати до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти. Код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ має збігатися з кодом основного місця роботи в даних ПФУ.

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“Крок за кроком цифровізуємо процеси, щоб зменшити бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК та СП”, — повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Щоб оформити відстрочку, потрібно відкрити Резерв+, перейти до “Сервіси” → “Запит на відстрочку”, вибрати категорію для учителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, перевірити дані й подати запит.

Після перевірки в застосунку надійде сповіщення. Якщо відстрочку оформлено, інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

Якщо оформити відстрочку не вдалося, потрібно перевірити актуальність даних в АІКОМ та ПФУ. Після їх оновлення запит у Резерв+ можна подати повторно.

Нагадаємо, раніше юрист Микола Сиренко пояснював, що підприємство не може одразу забронювати нового працівника після звільнення того, хто мав бронювання. Це пов’язано з тим, що дані про скасування бронювання в системі “Дія” оновлюються протягом 48 годин.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова раніше заявляла, що приблизно 7% мобілізованих українців мають законні підстави для відстрочки, однак через помилки під час призову все одно опиняються у війську. За її словами, такі випадки створюють додаткове навантаження на військову систему та призводять до значних фінансових втрат.