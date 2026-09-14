От огня с закрытых позиций до новых штурмов осенью: какова роль танковых войск в 2026 году

14 сентября Украина отмечает День танковых войск. В начале полномасштабной войны РФ против Украины танки играли привычную роль на фронте: применялись в танковых атаках, били прямой наводкой по вражеским укреплениям, поддерживали наступление пехоты. В 2026 году каждое появление бронемашины в многокилометровой километровой зоне попадает в поле зрения БпЛА. Что случилось с ролью танка на современном поле боя?

Летом 2026 года 47-я бригада "Магура" ищет танкистов, и этим же занимается 125-я ОВМБр 3-го АК, то есть бронемашины продолжают использоваться на поле боя, несмотря на новые и старые угрозы. Чем занимаются танки Сил обороны на поле боя в 2026 году, когда дроны РФ летают на расстояние в сотню километров, а танки стреляют на 4-10? Как российские войска используют тяжёлую бронетехнику в таких же условиях?

Танковые войска — Прокопенко о наступлении РФ с использованием тяжелой бронетехники и неблагоприятных погодных условий зимой 2026-2-27 года

Танковые войска — первые испытания для бронетехники

В 2022 году Украина получила первые танки Т-72, переданные Польшей и другими партнерами. Через год появилась "танковая коалиция", и тогда начали поступать западные бронемашины: сначала появились лёгкие колёсные AMX-10RC, а затем — Leopard, Abrams, Challenger. Весной 2023 года в ВСУ начали поступать первые танки Leopard 1/2, которые должны были использоваться в соответствии с традиционной тактикой армий, имеющих опыт Второй мировой войны. Главная роль на поле боя — условно, создать "бронированный кулак" ВСУ для контрнаступления и прорыва позиций ВС РФ. Первое, с чем танки столкнулись во время контрнаступления под Запорожьем, — это минные поля, созданные российскими войсками. Для нанесения удара прямой наводкой по позициям ВС РФ танки должны были оказаться на расстоянии около 4-10 км от цели, но не смогли преодолеть эти километры из-за минных полей.

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Танковые войска — основные характеристики Leopard, Abrams, Challenger, PT-91 Twardy, AMX-10RC, Т-72 Фото: Слово и Дело

Позже оказалось, что поле боя "прозрачно" для воздушной разведки, а FPV-дрон обнаруживает крупные бронемашины и мгновенно наносит удар. Тем временем на пути техники дистанционно минируют территорию. Сложности возникли у танков ВСУ и ВС РФ, и началась эпоха танков-черепах и танков-ежей, когда бронемашины защищали плитами, арматурой, тросами, а сверху устанавливали средства РЭБ. Подобная защита появилась и на украинских танках: помимо динамической защиты "Контакт-1", имеются антидроновые решетки, например, на танке Abrams 47-й ОМБр ВСУ, который показали в 2026 году. Инфографика на основе данных Генштаба показывает, что, несмотря на новые угрозы, танки по-прежнему используются на поле боя.

Танковые войска — потери бронемашин ВС РФ с 2022 по август 2026 года Фото: Портал Мінфін

Тактика применения танков в 2026 году

Какова новая тактика применения танков ВС РФ после потери танковых колонн в первые дни войны, а также после появления минных заграждений и дронов ВСУ в последующие годы?

Малые механизированные штурмовые группы — тактика зимы 2025-2026 годов, которую россияне применили, например, под Покровском, Новопавловкой, Доброполье и т. д. Россияне ждали тумана или другой погоды, неблагоприятной для БПЛА, и бросали вперед около 10 единиц различной техники, среди них — один-два танка, а также БМП, квадроциклы, автомобили. Прорывы сдерживали FPV-дроны и артиллерия ВСУ.

Комбинированная механизированная атака — тактика лета 2026 года, в ходе которой россияне наступали с применением десятков танков. Под Шаховым на Добропольском направлении россияне бросили вперед подразделения двух армий и танковую дивизию, небо закрыли дронами "Гербера" и "Ланцет", а огневую поддержку обеспечивала РСЗО "Торнадо". Силы обороны отбили атаку и при этом уничтожили семь танков РФ и ещё почти 60 единиц различной техники: совместно действовали 1-й корпус НГУ "Азов", центр "Альфа" СБУ, СБС, Воздушные силы, подразделения ГПСУ, ВСУ, НГУ.

Танковые войска — 1-й корпус "Азов" об отражении комбинированной механизированной атаки у Шахового 22 июля 2026 года

Активная защита танков. В августе россияне применили систему активной защиты "Арена-М" во время атаки под селом Маяки в Донецкой области, на участке обороны 1-го корпуса НГУ "Азов". Выяснилось, что система, установленная на российский танк, сбила семь FPV-дронов (максимум может сбить 12 целей), но штурм все же провалился. Аналитики издания Forbes отметили, что и первые танки-"черепахи" (покрытые плитами и средствами РЭБ), и танки-"ежи" (покрытые тросами и арматурой), также сначала казались неуязвимыми, но затем были найдены соответствующие методы борьбы. Объясняется, что и для такой защиты найдётся противодействие.

Танковые войска — Т-72Б3А из КАЗ "Арена-М" в ходе учений ВС РФ Фото: Defense Express

Танковые войска — Т-72Б3А из КАЗ "Арена-М" ВС РФ во время боя под Маяками, август 2026 года Фото: Twitter

Какова новая тактика применения танков ВСУ в 2026 году?

Прямая поддержка пехоты — танки используются для уничтожения укреплений противника. Речь идет, например, об уничтожении ротного опорного пункта ВС РФ, когда бронемашина вела огонь прямой наводкой с расстояния 50 м по "тонне бетона и сети траншей" (март, бой под Гуляйполем 1-го отдельного штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи").

Танковые войска — сражение под Гуляйполем 1 ОШП, март 2026 года

Создание активной защиты для танков ВСУ. Украина и партнёры работают над защитой танков от дронов. Существующие методы — сетки и решётки, "плюс" средства РЭБ, активная защита, элементы пассивной защиты. Полковник Владимир Марущенко рассказал в эфире "Армия Inform", что могут появиться средства, похожие на "мортиры, которые будут создавать облако шрапнели или металло-дымовую завесу".

Танковые войска — M1A1 Abrams с динамической защитой "Контакт-1" и антидроновой решеткой Фото: 47 отдельная механизированная бригада

Огневая поддержка — танк превратился в мобильную пушку и стреляет из закрытой огневой позиции при отсутствии прямой видимости. Так работают, например, Т-72 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады 3-го АК. Бойцы пояснили, что танкисты получают координаты цели, проводят расчёты и "наводят орудие и уничтожают противника там, где он чувствует себя недосягаемым".

Танковые войска — Т-72 125-й ОВМБр 3-го АК на закрытой огневой позиции Фото: Facebook

Танковые войска — бронемашина 127-й ОВМБр Харьковской бригады на закрытой огневой позиции Фото: Facebook

Чего ожидать осенью-зимой 2026 года

Осенью активизируются механизированные штурмы с использованием танков и другой бронетехники, заявил военный эксперт Майкл Кофман в комментарии агентству Reuters. Аналогичные мысли высказал командир "Азова" Денис Прокопенко на ежегодной конференции YES. По оценке Прокопенко, с октября россияне изменят тактику в связи с увеличением количества дождей и туманов, а также сокращением продолжительности светового дня. Речь идет о переходе от тактики небольших пехотных групп к применению тяжелой бронетехники и попыткам механизированных прорывов.

"В сентябре и октябре могут развернуться самые ожесточенные бои года, а Россия, возможно, попытается организовать новые механизированные атаки. С ухудшением погодных условий беспилотники становятся менее эффективными. И именно тогда россияне будут пытаться вернуть мобильность на поле боя", — привело СМИ слова Кофмана.

За четыре года полномасштабной войны роль танка на поле боя изменилась, поскольку линия фронта "прозрачна" для дронов, которые "видят" как крупные колонны и скопления военной техники, так и единичные прорывы 1-2 бронемашин. В то же время российская армия использует тяжелую бронетехнику в комбинированных механизированных штурмах на узких участках фронта. Кроме того, обе армии ищут способ защитить танки, каждый из которых стоит миллионы долларов, от дронов, стоимостью в несколько тысяч. Еще одна роль танка — это огневая поддержка с закрытых огневых позиций (как у артиллерии). Как считают аналитики и военные, при ухудшении погоды танки, вероятно, вернутся к участию в штурмах, но не как самостоятельное оружие, а как часть комбинированной штурмовой группировки.

Отметим, что в мае военнослужащий ВСУ рассказал о последствиях появления дронов, которые изменили роль танковых войск на поле боя. По словам бойца 92-й ОШБр имени кошового атамана Ивана Сирка, продолжается поиск средств защиты для бронемашин, более эффективных, чем так называемый "мангал". Лучшая, по его мнению, разработка — это турель с собственным радаром, который уничтожает малые цели.

Напоминаем, что, как сообщили СМИ, на фронте в Украине прошли испытания нового шведского танка BAE Systems CV90.