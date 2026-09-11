Украина поделится опытом дроновой войны: в Брюсселе стартовал новый оборонный альянс

Восемнадцать оборонных компаний с обеих сторон границы впервые собрались за одним столом в бельгийской столице, чтобы объединить усилия против масштабного производства дронов в стране-агрессоре.

11 сентября в Брюсселе состоялось первое учредительное заседание Альянса дронов ЕС – Украина, в который вошли по девять оборонных компаний с обеих сторон. Об этом сообщил на брифинге еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает корреспондент "Бабеля".

Главная цель нового объединения — помочь Украине и Евросоюзу ускорить разработку и производство беспилотников, а также нарастить их объемы. Среди приоритетных задач участники определили создание совместных предприятий, налаживание совместного производства и разработку новейших технологий.

"Нам нужны циклы проектирования, измеряемые неделями, а не месяцами, и контрмеры, которые разрабатываются с такой же скоростью", — заявил Кубилюс, добавив, что европейским партнерам стоит перенять именно украинский боевой опыт в сфере войны с использованием дронов.

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Готовность к быстрому наращиванию производства

Отдельным направлением работы Альянса станет подготовка Европы к стремительному наращиванию производственных мощностей в случае войны. По словам еврокомиссара, для этого необходимы производственные линии, способные в течение нескольких недель перейти на значительно более крупные объемы выпуска.

В настоящее время европейская промышленность способна производить около 1,5 миллиона дронов в год. Кубилюс подчеркнул, что ЕС должен учитывать масштабы производства в России, где ежегодно могут выпускаться до 10 миллионов FPV-дронов и 130 тысяч реактивных "Шахедов".

Обмен технологиями и решение проблем со снабжением

Участники Альянса также планируют совместно работать над системами управления беспилотниками и разведывательной инфраструктурой. Европейские компании заинтересованы в использовании украинского опыта и технологий, в частности системы "Дельта".

Еще одним важным направлением станет работа над цепочками поставок — участникам придется искать пути решения проблем с доступом к электронным компонентам, материалам, микросхемам и взрывчатым веществам.

Следующее заседание правления Альянса дронов ЕС – Украина планируется провести до конца текущего года. Само объединение было создано ещё в июле 2026 года в ходе третьего Форума оборонной промышленности ЕС – Украина в Киеве.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в Днепровском районе зафиксировано попадание беспилотника в автозаправочную станцию — службы направляются на место происшествия.

Также стало известно, что после того, как украинские дроны дальнего действия достигли Ямало-Ненецкого округа, преодолев 3200 км и поразив два газоконденсатных завода, внезапно возникли новые риски.