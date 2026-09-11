Україна поділиться досвідом дрон-війни: у Брюсселі стартував новий оборонний альянс

Вісімнадцять оборонних компаній з двох сторін кордону вперше зібралися за одним столом у бельгійській столиці, щоб об'єднати зусилля проти масштабного дронового виробництва країни-агресора.

У Брюсселі 11 вересня відбулося перше установче засідання Альянсу дронів ЄС – Україна, до якого увійшли по дев'ять оборонних компаній з обох сторін. Про це повідомив на брифінгу єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка "Бабеля".

Головна мета нового об'єднання – допомогти Україні та Євросоюзу пришвидшити розробку й виробництво безпілотників, а також наростити його обсяги. Серед пріоритетних завдань учасники визначили створення спільних підприємств, налагодження спільного виробництва та розробку новітніх технологій.

"Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою ж швидкістю", – заявив Кубілюс, додавши, що європейським партнерам варто перейняти саме український бойовий досвід у сфері дронової війни.

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Готовність до швидкого нарощування виробництва

Окремим напрямком роботи Альянсу стане підготовка Європи до стрімкого масштабування виробничих потужностей у разі війни. За словами єврокомісара, для цього потрібні виробничі лінії, здатні протягом кількох тижнів перейти на суттєво більші обсяги випуску.

Наразі європейська промисловість здатна виготовляти приблизно 1,5 мільйона дронів щороку. Кубілюс наголосив, що ЄС має зважати на масштаби виробництва у Росії, де щорічно можуть випускати до 10 мільйонів FPV-дронів та 130 тисяч реактивних "Шахедів".

Обмін технологіями та розв'язання проблем з постачанням

Учасники Альянсу також планують спільно працювати над системами управління безпілотниками та розвідувальною інфраструктурою. Європейські компанії зацікавлені у використанні українського досвіду та технологій, зокрема системи "Дельта".

Ще одним важливим напрямком стане робота над ланцюгами постачання – учасникам доведеться шукати шляхи розв'язання проблем із доступом до електронних компонентів, матеріалів, мікросхем та вибухових речовин.

Наступне засідання правління Альянсу дронів ЄС – Україна планують провести до кінця поточного року. Саме об'єднання започаткували ще у липні 2026-го під час третього Форуму оборонної промисловості ЄС – Україна в Києві.

Раніше повідомлялося, що, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі зафіксували влучання безпілотника в автозаправну станцію – служби прямують на місце події.

Також стало відомо, що після того, як українські далекобійні дрони досягли Ямало-Ненецького округу, пролетівши 3200 км і вразивши два газоконденсатні заводи, раптово виявилися нові ризики.