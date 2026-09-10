"Нові ризики": чому удари України по заводах СПГ на Ямалі налякали Європу

Після того, як українські далекобійні дрони досягли Ямало-Ненецького округу, пролетівши 3200 км і вразивши два газоконденсатні заводи, раптово виявилися нові ризики.

Причому ці ризики стосуються не лише Росії, а й світового ринку, адже Європа, як і раніше, закуповує значні обсяги скрапленого природного газу (СПГ) з Ямальського півострова. Базові ціни на газ, які й без того були підвищені через конфлікт за участю Ірану, вперше за понад три роки перевищили позначку в 80 євро за мегават-годину, повідомляє Bloomberg.

На Ямалі видобувається близько 80 % російського природного газу, а Україна продовжує нарощувати військовий потенціал для нанесення ударів углиб російської території та ураження критично важливої інфраструктури, що приносить значні доходи російській військовій машині.

Видео дня

Якщо досі основною ціллю атак були об’єкти нафтової галузі, що обмежувало можливості країни щодо переробки та експорту сирої нафти, то тепер під загрозою — російський ринок СПГ.

Як відомо, Сили спеціальних операцій завдали удару по Уренгойському комплексу "Газпрому" та Пуровському заводу "Новатек".

Одним із головних побоювань на європейських ринках залишається можливий удар по "Ямал СПГ" — найбільшому російському заводу з виробництва скрапленого газу. На імпорт цього палива з 1 січня буде накладено заборону, однак до цього моменту поставки до Європейського Союзу можуть тривати.

У Євросоюзі ціни на газ уже більш ніж удвічі перевищують торішні показники. Однією з причин став конфлікт на Близькому Сході, який практично зупинив експорт СПГ з Катару після обстрілів Ірану.

Російський СПГ для Європи — одне з тих джерел, що залишилися, з огляду на те, що регіон вступає в зимовий період із вкрай низькими запасами палива. Будь-які перебої в постачанні з РФ ставлять під загрозу опалювальний сезон у країнах ЄС.

Російський газ покриває близько 10 % потреб континенту в газі: половина надходить у вигляді СПГ, а решта — газопроводом "Турецький потік", яким газ із родовищ Західного Сибіру транспортується до Південно-Східної Європи через Чорне море.

"Історично українські атаки із застосуванням безпілотників були зосереджені виключно на об’єктах російської нафтової інфраструктури, а не на спеціалізованих вузлах експорту газу. Удар по проєкту "Ямал СПГ" став би серйозною структурною ескалацією для світових газових ринків", — заявили в LG Energy Group.

У свою чергу, Україна поки що не заявляла про плани атакувати російські заводи з виробництва СПГ або експортні термінали.

У серпні стало відомо, що, оскільки з 1 січня 2027 року набирає чинності повна заборона Євросоюзу на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) за довгостроковими контрактами в рамках санкційних пакетів ЄС, Росія зараз масово нарощує "тіньовий флот" для перевезення СПГ, скуповуючи на вторинному ринку старі газовози та вводячи в експлуатацію перші судна власного виробництва.

Нагадаємо, що ССО встановили рекорд за дальністю ударів углиб РФ.

Також ми розповідали, як дальність українських ударів зросла з 600 км до понад 3000 км.