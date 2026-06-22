У найбільшому у світі центрі з виробництва СПГ у Катарі пролунав вибух (відео)

Вибух пролунав на ключовому експортному терміналі природного газу Катару, коли робітники намагалися відновити роботу після іранських бомбардувань. 18 осіб зникли безвісти.

Вибух у промисловій зоні Рас-Лаффан спричинив пожежу, внаслідок якої постраждали щонайменше 54 особи. Також ця аварія може спричинити подальший хаос на світових енергетичних ринках, особливо з огляду на те, що Катар залишається одним із провідних світових виробників природного газу, повідомляє АР.

Потужний вибух у Катарі спричинить проблеми з постачанням газу по всьому світу

Катар призупинив видобуток природного газу після того, як Іран перекрив Ормузьку протоку.

В умовах послаблення Іраном контролю над протокою та триваючих переговорів щодо остаточного припинення війни Катар розпочав роботи з відновлення роботи свого експортного терміналу. У ніч на 22 липня ці роботи призвели до вибуху та пожежі на газорозподільному терміналі в Барзані, повідомила державна компанія QatarEnergy.

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Масштаби руйнувань після вибуху залишаються невідомими; спочатку офіційні особи заявляли, що постраждало лише кілька людей. Однак через кілька годин Міністерство внутрішніх справ Катару повідомило, що 18 осіб зникли безвісти, а 54 — отримали травми.

Завод у Барзані мав потужність майже 1,4 мільярда стандартних кубічних футів товарного газу на добу, який Катар використовував переважно для виробництва місцевої електроенергії та для забезпечення енергією своїх найважливіших установок з опріснення води в пустельних районах Аравійського півострова.

На заводі в Катарі стався потужний вибух

Майже весь завод належить Катару, невелика частка також належить ExxonMobil.

У березні іранська ракета влучила в Рас-Лаффан, спричинивши пожежу, яка завдала "значної" шкоди, перш ніж її було погашено. Тоді Катар зупинив роботу заводу, а компанія QatarEnergy скористалася пунктом про форс-мажор у деяких своїх контрактах, щоб звільнитися від зобов’язань щодо поставок, що торкнулися споживачів в Італії, Бельгії, Південній Кореї та Китаї.

Катар ділить з Іраном своє величезне шельфове родовище природного газу в Перській затоці. Видобуток природного газу приніс Катару багатство. Ці гроші він використав для підвищення свого світового авторитету, провівши чемпіонат світу з футболу FIFA 2022, створивши новинну мережу Al Jazeera та фінансуючи свою діяльність як міжнародного посередника, зокрема переговори у Швейцарії між Іраном та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Тегеран завдав удару по Катару та випустив ракети по Саудівській Аравії після погроз 18 березня атакувати нафтогазові об’єкти по всьому Перській затоці. Іранські балістичні ракети були спрямовані на Рас-Лаффан — ключовий центр виробництва скрапленого природного газу у світі. У результаті атаки на об’єкті спалахнула пожежа.

Тим часом представники Сполучених Штатів Америки та Ірану провели перший раунд переговорів у Швейцарії. Після цього сторони заявили про "обнадійливий прогрес". Хоча Дональд Трамп і обіцяв "розбомбити" весь Іран, якщо прогресу не буде.