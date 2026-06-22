На крупнейшем в мире центре по производству СПГ в Катаре прогремел взрыв (видео)

Взрыв прогремел на ключевом экспортном терминале природного газа Катара, когда рабочие пытались возобновить работу после иранских бомбардировок. 18 человек пропали без вести.

Взрыв в промышленной зоне Рас-Лаффан вызвал пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере 54 человека. Также авария может вызвать дальнейший хаос на мировых энергетических рынках, особенно учитывая, что Катар остается одним из ведущих мировых производителей природного газа, сообщает АР.

Мощный взрыв в Катаре приведет к проблемам с поставками газа по всему миру

Катар приостановил добычу природного газа после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив.

В условиях ослабления Ираном контроля над проливом и продолжающихся переговоров о окончательном прекращении войны Катар начал работы по перезапуску своего экспортного терминала. В ночь на 22 июля эти работы привели к взрыву и пожару на газораспределительном терминале в Барзане, сообщила государственная компания QatarEnergy.

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Масштабы разрушений после взрыва остаются неизвестными; первоначально официальные лица заявляли, что пострадало лишь несколько человек. Однако несколько часов спустя Министерство внутренних дел Катара заявило, что 18 человек пропали без вести, а 54 – получили травмы.

Завод в Барзане имел мощность почти 1,4 миллиарда стандартных кубических футов товарного газа в сутки, который Катар использовал в основном для выработки местной электроэнергии и для питания своих важнейших установок по опреснению воды в пустынных районах Аравийского полуострова.

На заводе в Катаре произошел мощный взрыв

Почти весь завод принадлежит Катару, небольшая доля также принадлежит ExxonMobil.

В марте иранская ракета попала в Рас-Лаффан, вызвав пожар, который причинил "значительный" ущерб, прежде чем был потушен. Тогда Катар остановил работу завода, а компания QatarEnergy прибегла к пункту о форс-мажоре в некоторых своих контрактах, чтобы освободиться от обязательств по поставкам, затронувших потребителей в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае.

Катар делит с Ираном свое огромное шельфовое месторождение природного газа в Персидском заливе. Добыча природного газа принесла Катару богатство. Эти деньги он использовал для повышения своего мирового авторитета, проведя чемпионат мира по футболу FIFA 2022 , создав новостную сеть Al Jazeera и финансируя свою работу в качестве международного посредника, включая переговоры в Швейцарии между Ираном и Соединенными Штатами.

Напомним, Тегеран нанес удар по Катару и выпустил ракеты по Саудовской Аравии после угроз 18 марта атаковать нефтегазовые объекты по всему Персидскому заливу. Иранские баллистические ракеты были направлены на Рас-Лаффан — ключевой центр производства сжиженного природного газа в мире. В результате атаки на объекте начался пожар.

Тем временем представители Соединенных Штатов Америки и Ирана провели первый раунд переговоров в Швейцарии. После этого стороны заявили о "обнадеживающем прогрессе". Хоть Дональд Трамп и обещал "разбомбить" весь Иран, если прогресса не будет.