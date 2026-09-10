"Новые риски": почему удары Украины по заводам СПГ на Ямале напугали Европу

После того, как украинские дальнобойные дроны достигли Ямало-Ненецкого округа, пролетев 3200 км и поразив два газоконденсатных завода, внезапно обнаружились новые риски.

Причем эти риски касаются не только России, но и мирового рынка, ведь Европа по-прежнему закупает значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) с Ямальского полуострова. Базовые цены на газ, и без того повышенные из-за конфликта с участием Ирана, впервые за более чем три года превысили отметку в 80 евро за мегаватт-час, сообщает Bloomberg.

На Ямале добывается около 80% российского природного газа, а Украина продолжает наращивает военный потенциал для нанесения ударов вглубь российской территории и поражения критически важной инфраструктуры, приносящей значительные доходы российской военной машине.

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Если основной целью атак до сих пор были объекты нефтяной отрасли, что ограничивало возможности страны по переработке и экспорту сырой нефти, то теперь под угрозой — российский рынок СПГ.

Как известно, Силы специальных операций поразили Уренгойский комплекс "Газпрома" и Пуровский завод "Новатэка".

Одним из главных опасений на европейских рынках остается возможный удар по "Ямал СПГ" — крупнейшему российскому заводу по производству сжиженного газа. На импорт этого топлива с 1 января будет наложен запрет, однако до этого момента поставки в Европейский союз могут продолжаться.

В Евросоюзе цены на газ уже более чем в два раза превышают прошлогодние показатели. Одной из причин стал конфликт на Ближнем Востоке, который практически остановил экспорт СПГ из Катара после обстрелов Ирана.

Российский СПГ для Европы — один из оставшихся источников, учитывая, что регион входит в зимний период с крайне низкими запасами топлива. Любые сбои в поставках из РФ ставят под угрозу отопительный сезон в странах ЕС.

Российский газ покрывает покрывают около 10% потребностей континента в газе: половина поступает в виде СПГ, а остальная часть — по газопроводу "Турецкий поток", по которому газ с месторождений Западной Сибири транспортируется в Юго-Восточную Европу через Черное море.

"Исторически украинские атаки с применением беспилотников были сосредоточены исключительно на объектах российской нефтяной инфраструктуры, а не на специализированных узлах экспорта газа. Удар по проекту "Ямал СПГ" стал бы серьезной структурной эскалацией для мировых газовых рынков", — заявили в LG Energy Group.

В свою очередь Украина пока не заявляла о планах атаковать российские заводы по производству СПГ или экспортные терминалы.

В августе стало известно, что, поскольку С 1 января 2027 года в силу вступает полный запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам в рамках санкционных пакетов ЕС, Россия сейчас массово наращивает "теневой флот" для перевозки СПГ, скупая на вторичном рынке старые газовозы и вводит в эксплуатацию первые суда собственного производства.

Напомним, ССО установили рекорд по дальности ударов вглубь РФ.

Также мы рассказывали, как дальность украинских ударов выросла с 600 км до более 3000 км.