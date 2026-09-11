"Нападение стало сильнее обороны": The Spectator сообщило о критическом положении Украины в войне

Украина теряет способность продолжать войну из-за нехватки денег, людей и средств противовоздушной обороны, в то время как Россия продолжает наступление и наращивает производство вооружений.

Об этом сообщило британское издание The Spectator.

Автор статьи назвал главными выводами последних переговоров представителей Дональда Трампа — Джареда Кушнера и Стива Виткоффа — в Москве и Киеве то, что Владимир Путин не изменил целей войны, новый американский план мира фактически отсутствует, а Киев сталкивается со всё более серьёзными проблемами с ресурсами.

По данным издания, Путин продолжает требовать контроля над всем Донбассом и настаивает на "демилитаризации" и "денацификации" Украины. В то же время представители Трампа делают акцент на экономической выгоде от завершения войны.

"Война — это отрицательная сумма. От войны все остаются в проигрыше. Бизнес и мир — это положительная сумма", — заявил Кушнер в Киеве.

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Отдельной проблемой для Украины издание называет усиление российских атак. Россия использует новое поколение реактивных ударных дронов "Герань", разрабатывает как минимум две новые недорогие крылатые ракеты и наращивает производство баллистических ракет. Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов заявил, что "атака стала сильнее обороны".

Издание The Spectator также пишет о стратегических проблемах Украины. Автор считает, что западные санкции не смогли остановить российскую военную промышленность, а европейские страны продолжают закупать российские энергоносители. Согласно данным материала, 45 % доходов российского бюджета в настоящее время направляются на производство военной продукции.

Издание называет финансовый кризис ближайшим серьезным вызовом для Киева. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что страна уже израсходовала большую часть оборонного бюджета на 2026 год и сталкивается с бюджетным дефицитом в размере 26 млрд евро, несмотря на недавний кредит ЕС в размере 90 млрд евро.

В то же время, по оценке The Spectator, ситуацию осложняют коррупционные скандалы в Украине. Издание ссылается на данные расследования The New York Times, согласно которым в 2024 году из-за переплат и коррупционных контрактов в сфере военных закупок было потеряно около 1,2 млрд долларов.

Автор материала также отмечает, что поддержка Зеленского внутри страны ослабевает. Согласно опросу SOCIS, проведенному в августе, почти 57% украинцев возлагают на президента ответственность за распространение коррупции. В то же время трое его потенциальных соперников, по данным этого опроса, могли бы победить его во втором туре выборов.

В заключение The Spectator отмечает, что у Европы пока нет конкретного плана, который мог бы помочь Украине избежать военного и политического коллапса. Автор также пишет, что каждое последующее мирное предложение оказывается для Киева хуже предыдущего.

Напомним, 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли война закончиться до зимы 2026 года. В то же время глава ГУР Олег Иващенко рассказал, какие объекты Россия может атаковать зимой 2026–2027 годов.