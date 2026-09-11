"Атака стала сильнішою за оборону": The Spectator заявило про критичне становище України у війні

Україна втрачає спроможність продовжувати війну через нестачу грошей, людей і засобів протиповітряної оборони, тоді як Росія продовжує наступ і нарощує виробництво озброєнь.

Про це повідомило британське видання The Spectator.

Автор статі назвав головними висновками останніх переговорів представників Дональда Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа у Москві й Києві те, що Володимир Путін не змінив цілей війни, новий американський план миру фактично відсутній, а Київ стикається з дедалі серйознішими проблемами з ресурсами.

За даними видання, Путін продовжує вимагати контролю над усім Донбасом і наполягає на “демілітаризації” та “денацифікації” України. Водночас представники Трампа роблять акцент на економічній вигоді завершення війни.

“Війна — це негативна сума. Від війни всі програють. Бізнес і мир — це позитивна сума”, — заявив Кушнер у Києві.

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Окремою проблемою для України видання називає посилення російських атак. Росія використовує нове покоління реактивних ударних дронів ”Герань”, розробляє щонайменше дві нові дешеві крилаті ракети та збільшує виробництво балістичних ракет. Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов заявив, що “атака стала сильнішою за оборону”.

The Spectator також пише про стратегічні проблеми України. Автор вважає, що західні санкції не змогли зупинити російську військову промисловість, а європейські країни продовжують купувати російські енергоносії. За даними матеріалу, 45% доходів російського бюджету зараз спрямовуються на виробництво для війни.

Найближчим серйозним викликом для Києва видання називає фінансову кризу. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що країна вже витратила більшу частину оборонного бюджету на 2026 рік і стикається з бюджетною нестачею у €26 млрд, попри нещодавню позику ЄС на €90 млрд.

Водночас, за оцінкою The Spectator, ситуацію ускладнюють корупційні скандали в Україні. Видання посилається на дані розслідування The New York Times, згідно з якими у 2024 році через переплати та корупційні контракти у військових закупівлях було втрачено близько $1,2 млрд.

Автор матеріалу також зазначає, що підтримка Зеленського всередині країни слабшає. За опитуванням SOCIS, проведеним у серпні, майже 57% українців покладають на президента відповідальність за поширення корупції. Водночас троє його потенційних суперників, за даними цього опитування, могли б перемогти його у другому турі виборів.

На завершення The Spectator зазначає, що Європа поки не має конкретного плану, який міг би допомогти Україні уникнути військового та політичного колапсу. Автор також пише, що кожна наступна мирна пропозиція виявляється для Києва гіршою за попередню.

Нагадаємо, 9 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, чи може війна завершитися до зими 2026 року. Водночас очільник ГУР Олег Іващенко розповів, які об’єкти Росія може атакувати взимку 2026–2027 років.