Россияне атаковали завод польской компании Cersanit в Житомирской области, — СМИ

В ночь на 12 сентября российский удар пришелся по гражданскому предприятию в Звягельском районе Житомирской области. Очевидцы утверждают, что под ударом оказался завод Cersanit, производящий керамическую плитку и сантехнику.

Официальных комментариев от компании пока нет. Однако очевидцы сообщили Forbes Ukraine, что после удара по предприятию начался пожар. Речь идет о заводе польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию в Житомирской области Фото: ГСЧС

В ГСЧС подтвердили, что в результате вражеского удара в Звягельском районе произошел пожар на территории одного из предприятий. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате атаки. На данный момент нет подтверждений о последствиях для людей. Ситуация остается под контролем местных служб.

Россияне атаковали Житомирскую область Фото: ГСЧС

Позже о нападении на Житомирскую область сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко; по его словам, ночью был поражён предприятие с иностранными инвестициями, а утром — автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, две автозаправочные станции в Коростене. В этих случаях обошлось без жертв.

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"Вместе с тем, около часа назад был обстрелян продуктовый магазин, опять же в Звягеле, где погибли два человека", — сообщил Бунечко.

ООО "Церсанит Инвест" — дочернее предприятие польской компании Cersanit S.A. и крупнейший в Украине производитель керамической плитки и сантехники: завод, построенный с нуля в 2007 году, выпускает плитку под брендами Cersanit и Opoczno, а также керамическую и акриловую сантехнику.

Напомним, что, как сообщал "Фокус", в результате массированного обстрела в ночь на 12 сентября в Запорожье было повреждено предприятие "Запорожсталь".

Кроме того, днём 12 сентября в Луцке россияне атаковали пассажирский поезд.