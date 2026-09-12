Росіяни атакували завод польської компанії Cersanit на Житомирщині, — ЗМІ

У ніч на 12 вересня російський удар прийшовся по цивільному підприємству у Звягельському районі Житомирської області. Очевидці стверджують, що було атаковано завод Cersanit, що виробляє керамічну плитку і сантехніку.

Офіційних коментарів від компанії поки що немає. Втім очевидці повідомили Forbes Ukraine, що після удару по підприємству почалась пожежа. І це завод польської Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області.

ЗС РФ вдарили по підприємству в Житомирській області Фото: ДСНС

У ДСНС підтверджували, що внаслідок ворожого удару в Звягельському районі сталася пожежа на території одного з підприємств. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки. На даний момент немає підтвердження щодо наслідків для людей. Ситуація залишається під контролем місцевих служб.

Росіяни атакували Житомирську область Фото: ДСНС

Згодом про атаку на Житомирщину повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, за його словами, вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями, зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв.

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"Разом з тим, близько години тому було вражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі де 2 людини загинули", — повідомив Бунечко.

ТОВ "Церсаніт Інвест" – дочірнє підприємство польської Cersanit S.A. і є найбільшим в Україні виробником керамічної плитки та сантехніки: завод побудований з нуля у 2007 році, випускає плитку під брендами Cersanit та Opoczno, а також керамічну і акрилову сантехніку.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що внаслідок масованого обстрілу в ніч на 12 вересня, в Запоріжжі було пошкоджено підприємство "Запоріжсталь".

Також вдень 12 вересня в Луцьку росіяни атакували пасажирський потяг.