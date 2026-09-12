Росіяни атакували завод польської компанії Cersanit на Житомирщині, — ЗМІ
У ніч на 12 вересня російський удар прийшовся по цивільному підприємству у Звягельському районі Житомирської області. Очевидці стверджують, що було атаковано завод Cersanit, що виробляє керамічну плитку і сантехніку.
Офіційних коментарів від компанії поки що немає. Втім очевидці повідомили Forbes Ukraine, що після удару по підприємству почалась пожежа. І це завод польської Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області.
У ДСНС підтверджували, що внаслідок ворожого удару в Звягельському районі сталася пожежа на території одного з підприємств. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки. На даний момент немає підтвердження щодо наслідків для людей. Ситуація залишається під контролем місцевих служб.
Згодом про атаку на Житомирщину повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, за його словами, вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями, зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв.
"Разом з тим, близько години тому було вражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі де 2 людини загинули", — повідомив Бунечко.
ТОВ "Церсаніт Інвест" – дочірнє підприємство польської Cersanit S.A. і є найбільшим в Україні виробником керамічної плитки та сантехніки: завод побудований з нуля у 2007 році, випускає плитку під брендами Cersanit та Opoczno, а також керамічну і акрилову сантехніку.
Нагадаємо, Фокус повідомляв, що внаслідок масованого обстрілу в ніч на 12 вересня, в Запоріжжі було пошкоджено підприємство "Запоріжсталь".
Також вдень 12 вересня в Луцьку росіяни атакували пасажирський потяг.