Угроза от Румынии: Z-блоггеры пожаловались на "налет" Storm Shadow на Крым (фото)

В небе над западной частью Чёрного моря заметили военные самолёты Румынии, которые якобы пытались запустить ракеты Storm Shadow по временно оккупированному Крыму, написали в соцсети российские пропагандисты. После этого прозвучала угроза удара баллистической ракетой "Орешник" по Бухаресту. Каковы подробности инцидента, который встревожил Z-блогеров РФ?

Предупреждение о возможном ударе крылатыми ракетами Storm Shadow появилось около 12:00 15 сентября в ряде Z-пабликов в мессенджере Telegram. При этом утверждалось, что возможен запуск ракет в сторону Крыма с побережья Румынии, и ожидается "подготовка к повторным запускам". Оккупационные власти Крыма перекрыли движение по Крымскому мосту, держали наготове средства ПВО, но ракетных ударов так и не последовало. Несмотря на это, Z-блогеры озвучили угрозы в адрес румын, которым пообещали удары баллистическими ракетами в ответ на испытанный страх.

Первое сообщение о "запуске Storm Shadow" опубликовали в 12:11 15 сентября. Помимо крылатых авиационных ракет, ожидался удар противокорабельных ракет "Нептун", которые якобы угрожали Крыму и Севастополю. При этом опубликовали изображение — фрагмент карты, на которой обозначено возможное место запуска, расположенное в 100 км от города Констанца на берегу Чёрного моря.

Видео дня

Инциденты в Крыму — информация о румынских ракетах Storm Shadow 15 сентября Фото: Скриншот

Одновременно российские мониторинговые паблики из ТОТ Крыма предупредили россиян об угрозе удара Storm Shadow и "Нептунов". Позже заявили, что над оккупированным полуостровом якобы сбили три воздушные цели.

Инциденты в Крыму — предупреждение о Storm Shadow 15 сентября Фото: Скриншот

Уже через 10 минут на оккупированной территории Крыма объявили об отмене воздушной тревоги. Тем временем в Z-паблике написали, что в Чёрном море проходят военные учения Румынии, в ходе которых "инсценировали" запуск крылатых ракет. Далее россияне заявили, что следует нанести удар по Румынии ракетой "Орешник" или 20 ракетами "Искандер", и чтобы после этого мирные жители "побегали по подвалам вместе с детьми".

Инциденты в Крыму — угрозы Z-блогеров в адрес Румынии, 15 сентября Фото: Скриншот

В сети есть официальная информация о военных учениях Румынии "Burebista 26", которые пройдут 14-25 сентября 2026 года. Минобороны предупредило население, что самолеты будут летать на малой и средней высоте и отрабатывать координацию между различными частями сил обороны. Накануне, 15 сентября, самолеты Румынии, а также Польши, поднялись в воздух в 3:10 из-за угрозы ударов "Шахедов" РФ, которые как раз атаковали Украину.

Инциденты в Крыму — подробности

Днём 15 сентября Силы обороны Украины не сообщали об ударах по российским военным объектам на временно оккупированной территории Крыма. Накануне в сети появилась информация о налете большого количества БПЛА, для сбивания которых не хватило имеющихся средств ПВО ВС РФ. 9 сентября Генеральный штаб ВСУ подвел итоги недельных ударов по российским целям. Поражения на Крымском полуострове — это уничтожение скоростного патрульного катера проекта 12150 "Мангуст" в Казачьей бухте под Севастополем и удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Владиславовки.

Отметим, что 5 сентября стало известно об инциденте в Крыму, когда в результате атаки дронов погиб руководитель "благотворительного фонда поддержки ВС РФ". Российские СМИ сообщили, что речь идет о прокремлевском активисте Анатолии Чернышове, который собирал деньги для российской армии и действовал в Крыму и Курской области РФ.

Напоминаем, что 6 сентября разразился скандал с Крымом, когда на карте ООН его обозначили не тем цветом.