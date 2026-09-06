Крым не "серый": что перепутали в ООН на новой карте мира и почему возмутилась Украина

Стремление ООН "восстановить справедливость" в отношении Африки едва не обернулось легализацией российской оккупации.

Украинская делегация отказалась поддержать резолюцию ООН о внедрении новой географической карты Equal Earth ("Равная Земля"), поскольку на ней Крым и другие захваченные РФ территории изображены отдельно от Украины. Об этом стало известно из официального пояснения украинской делегации в ООН и заявления народного депутата Киры Рудик в субботу, 5 сентября.

4 сентября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о продвижении проекции "Equal Earth", которая более точно отражает соотношение площадей континентов. За резолюцию проголосовали 164 страны, против выступили только США, а Украина и ещё пять государств воздержались. Позицию Украины поддержали Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Сербия.

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При этом украинская сторона подчеркнула, что Киев принципиально не выступает против главной цели документа — более точного и научно обоснованного отражения реальных размеров континентов, в частности стран Африки и Глобального Юга. Проблемой стало именно обозначение Крыма.

Так, на карте Equal Earth оккупированный Россией Крым обозначен нейтральным серым цветом. По словам украинских дипломатов, такое изображение не согласуется с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и непризнании попытки незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Таким образом, картографическое решение и стало одной из причин, по которым Украина не поддержала документ.

Стоит отметить, что украинская делегация до начала голосования пыталась договориться с авторами резолюции о компромиссной формулировке, однако достичь соглашения не удалось.

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник предупредил, что исправление исторических искажений на картах не должно создавать новых проблем с территориальной целостностью государств. Он заявил, что неоднозначные толкования на карте могут фактически "открыть ящик Пандоры" и привести к искажению политических границ в мире.

"Исправляя серьёзные исторические несправедливости прошлого, мы в то же время можем создать новые и не менее серьёзные проблемы, открыв путь для ложных интерпретаций и создав неоднозначность, которая противоречит интересам каждого государства-члена ООН", — заявил постоянный представитель Украины в ООН.

Отметим, что народный депутат Кира Рудик очень эмоционально отреагировала на эту ситуацию. Она написала, что Киев не мог поддержать резолюцию из-за того, как на карте изображен оккупированный Крым.

"Украина не могла поддержать резолюцию ООН о новой карте мира, поскольку на ней оккупированный Крым изображён таким образом, что он отделён от Украины. В 2026 году ООН не должно понадобиться напоминание: Крым — это Украина", — заявила Кира Рудик.

Пост Киры Рудик о карте с "отделенным" Крымом

Что предусматривает новая карта

Основной целью резолюции было не определение государственных границ, а изменение подхода к отображению размеров континентов на картах мира.

В течение длительного времени в мире широко используется проекция Меркатора, созданная в XVI веке. Она хорошо подходит для навигации, но значительно увеличивает площадь территорий, расположенных ближе к полюсам. Из-за этого, например, Гренландия на такой карте может казаться примерно такого же размера, как Африка, хотя на самом деле площадь Африки примерно в 14 раз больше.

Проекция Equal Earth была разработана в 2018 году картографами Бояном Шавричем, Томом Паттерсоном и Бернхардом Дженни. Она относится к равновеликим проекциям, то есть сохраняет соотношение площадей территорий. В то же время, как отмечают картографы, ни одна плоская карта не может одновременно без искажений передать площадь, форму, расстояния и направления на поверхности Земли.

Поэтому резолюция ООН не означает, что карта Меркатора будет запрещена. Речь идет о рекомендации использовать проекцию Equal Earth и другие равновеликие проекции там, где важно правильно отображать соотношение площадей.

Напомним, Того станет первой страной, которая изменит свои учебники по географии и перейдёт на новую картографическую проекцию Equal Earth. В дальнейшем страна планирует убеждать другие государства, школы, международные организации и технологические компании использовать эту проекцию.

Кстати, ранее Фокус рассказывал о том, как до появления спутников люди составляли первые карты.