Крим не "сірий": що переплутали в ООН на новій карті світу і чому обурилася Україна

Бажання ООН "відновити справедливість" для Африки ледь не обернулося легалізацією російської окупації.

Українська делегація відмовилася підтримати резолюцію ООН щодо впровадження нової географічної карти Equal Earth ("Рівна Земля"), адже на ній Крим та інші захоплені РФ території зобразили окремо від України. Про це стало відомо з офіційного пояснення української делегації в ООН та заяви народної депутатки Кіри Рудик в Х в суботу, 5 вересня.

Генасамблея ООН 4 вересня схвалила резолюцію про просування проєкції Equal Earth, яка точніше передає співвідношення площ континентів. За резолюцію проголосували 164 країни, проти виступили лише США, а Україна та ще п’ять держав утрималися. Позицію України підтримали Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Сербія.

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При цьому українська сторона наголосила, що Київ принципово не виступає проти головної мети документа — точнішого та науково обґрунтованого відображення реальних розмірів континентів, зокрема країн Африки та Глобального Півдня. Проблемою стало саме позначення Крима.

Так, на карті Equal Earth окупований Росією Крим має нейтральне сіре позначення. За словами українських дипломатів, відповідне зображення не узгоджується з резолюціями Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України та невизнання спроби незаконної анексії Криму Росією у 2014 році. Таким чином, картографічне рішення і стало однією з причин, через які Україна не підтримала документ.

Варто зазначити, що українська делегація до початку голосування намагалася домовитися з авторами резолюції про компромісне формулювання, однак досягти домовленості не вдалося.

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник попередив, що виправлення історичних спотворень на картах не повинно створювати нових проблем із територіальною цілісністю держав. Він заявив, що двозначні тлумачення на карті можуть фактично "відкрити скриньку Пандори" та призвести до спотворення політичних кордонів у світі.

"Виправляючи серйозні історичні несправедливості минулого, ми водночас можемо створити нові й не менш серйозні проблеми, відкривши шлях для помилкових тлумачень і створивши неоднозначність, яка суперечить інтересам кожної держави-члена ООН", — заявив постійний представник України в ООН.

Зазначимо, що на ситуацію дуже емоційно відреагувала народна депутатка Кіра Рудик. Вона написала, що Київ не міг підтримати резолюцію через те, як на карті показано окупований Крим.

"Україна не могла підтримати резолюцію ООН щодо нової карти світу, оскільки вона зображує окупований Крим таким чином, що відділяє його від України. У 2026 році ООН не повинна потребувати нагадування: Крим — це Україна", — заявила Кіра Рудик.

Допис Кіри Рудик щодо карти з "відокремленим" Кримом

Що передбачає нова карта

Основною метою резолюції було не визначення державних кордонів, а зміна підходу до зображення розмірів континентів на світових картах.

Тривалий час у світі широко використовують проєкцію Меркатора, створену в XVI столітті. Вона добре підходить для навігації, але значно збільшує площу територій ближче до полюсів. Через це, наприклад, Гренландія на такій карті може здаватися приблизно такого самого розміру, як Африка, хоча насправді площа Африки приблизно у 14 разів більша.

Проєкція Equal Earth була розроблена у 2018 році картографами Бояном Шавричем, Томом Паттерсоном та Бернхардом Дженні. Вона належить до рівновеликих проєкцій, тобто зберігає співвідношення площ територій. Водночас, як зазначають картографи, жодна плоска карта не може одночасно без спотворень передати площу, форму, відстані та напрямки на поверхні Землі.

Тому резолюція ООН не означає, що карту Меркатора заборонять. Йдеться про рекомендацію використовувати Equal Earth та інші рівновеликі проєкції там, де важливо правильно показувати співвідношення площ.

Нагадаємо, Того стане першою країною, яка змінить власні підручники з географії та перейде на нову картографічну проєкцію Equal Earth. Надалі країна планує переконувати інші держави, школи, міжнародні організації та технологічні компанії використовувати цю проєкцію.

До речі, раніше Фокус повідомляв про те, як до появи супутників люди робили перші мапи.