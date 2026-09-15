Загроза від Румунії: Z-блогери поскаржились на "наліт" Storm Shadow на Крим (фото)

У небі над західною частиною Чорного моря помітили військові літаки Румунії, які начебто намагались запустити ракети Storm Shadow на тимчасово окупований Крим, написали у соцмережі російські пропагандисти. Після цього з'явилась погроза удару балістичною ракетою "Орешник" по Бухаресту. Які деталі інциденту, який стривожив Z-блогерів РФ?

Попередження про ймовірний удар крилатих ракет Storm Shadow з'явилась близько 12 год 15 вересня у низці Z-пабліків у месенджері Telegram. При цьому запевняли, що можливий пуск ракет у бік Криму від берегів Румунії й очікують "підготовку до повторних пусків". Окупаційна влада Криму перекрила рух Кримським мостом, тримала напоготові засоби ППО, але прильотів так і не сталось. Попри це Z-блогери озвучили погрози у бік румунів, яким пообіцяли удари балістикою у відповідь на пережитий страх.

Перший допис про "пуск Storm Shadow" опублікували о 12:11 15 вересня. Окрім крилатих авіаракет, очікували удар протикорабельних ракет "Нептун", які начебто загрожували Криму та Севастополю. При цьому опублікували зображення — фрагмент карти, на якій позначили можливе місце пуску, яке розташоване за 100 км від міста Констанца над Чорним морем.

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Інциденти в Криму — інформація про румунські Storm Shadow 15 вересня Фото: Скриншот

Одночасно російські моніторингові пабліки з ТОТ Криму попередили росіян про загрозу удар Storm Shadow та "Нептунів". Згодом заявили, що над окупованим півостровом начебто збили три повітряні цілі.

Інциденти в Криму — попередження про Storm Shadow 15 вересня Фото: Скриншот

Вже через 10 хвилин на ТОТ Криму оголосили відбій повітряної тривоги. Тим часом у Z-пабліку написали, що у Чорному морі відбуваються військові навчання Румунії, на який "інсценували" пуск крилатих ракет. Далі росіяни заявили, що слід вдарити по Румунії "Орешником", чи 20 ракетами "Искандер", і щоб після цього цивільні люди "побігали по підвалах разом з дітьми".

Інциденти в Криму — погроза Z-блогерів у бік Румунії, 15 вересня Фото: Скриншот

У мережі є офіційна інформація про військові навчання Румунії "Burebista 26" 14-25 вересня 2026 року. Міноборони попередило населення, що літаки рухатимуться на малій та середній висоті та відпрацьовуватимуть координацію між різними частинами сил оборони. Напередодні, 15 вересня, літаки Румунії, і також Польщі, здіймались у повітря о 3:10 через загрозу ударів "Шахедів" РФ, які саме атакували Україну.

Інциденти в Криму — деталі

Вдень 15 вересня Сили оборони України не інформували про удари по російських військових об'єктах на ТОТ Криму. Напередодні у мережі інформували про наліт великої кількості БпЛА, для збиття яких не вистачило наявних засобів ППО ЗС РФ. 9 вересня Генеральний штаб ЗСУ підсумував тижневі удари по російських цілях. Ураження на Кримському півострові — це знищення швидкісного патрульного катера проєкту 12150 "Мангуст" у Козачій бухті під Севастополем та удар по залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Владиславівки.

Зазначимо, 5 вересня стало відомо про інцидент в Криму, коли внаслідок атаки дронів загинув керівник "благодійного фонду для підтримки ЗС РФ". РосЗМІ написали, що ідеться про прокремлівського активіста Анатолій Чернишова, який збирав гроші на російську армію та діяв в Криму та Курській області РФ.

Нагадуємо, 6 вересня стався скандал з Кримом, коли на карті ООН його позначили не тим кольором.