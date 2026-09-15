Загроза від Румунії: Z-блогери поскаржились на "наліт" Storm Shadow на Крим (фото)
У небі над західною частиною Чорного моря помітили військові літаки Румунії, які начебто намагались запустити ракети Storm Shadow на тимчасово окупований Крим, написали у соцмережі російські пропагандисти. Після цього з'явилась погроза удару балістичною ракетою "Орешник" по Бухаресту. Які деталі інциденту, який стривожив Z-блогерів РФ?
Попередження про ймовірний удар крилатих ракет Storm Shadow з'явилась близько 12 год 15 вересня у низці Z-пабліків у месенджері Telegram. При цьому запевняли, що можливий пуск ракет у бік Криму від берегів Румунії й очікують "підготовку до повторних пусків". Окупаційна влада Криму перекрила рух Кримським мостом, тримала напоготові засоби ППО, але прильотів так і не сталось. Попри це Z-блогери озвучили погрози у бік румунів, яким пообіцяли удари балістикою у відповідь на пережитий страх.
Перший допис про "пуск Storm Shadow" опублікували о 12:11 15 вересня. Окрім крилатих авіаракет, очікували удар протикорабельних ракет "Нептун", які начебто загрожували Криму та Севастополю. При цьому опублікували зображення — фрагмент карти, на якій позначили можливе місце пуску, яке розташоване за 100 км від міста Констанца над Чорним морем.
Одночасно російські моніторингові пабліки з ТОТ Криму попередили росіян про загрозу удар Storm Shadow та "Нептунів". Згодом заявили, що над окупованим півостровом начебто збили три повітряні цілі.
Вже через 10 хвилин на ТОТ Криму оголосили відбій повітряної тривоги. Тим часом у Z-пабліку написали, що у Чорному морі відбуваються військові навчання Румунії, на який "інсценували" пуск крилатих ракет. Далі росіяни заявили, що слід вдарити по Румунії "Орешником", чи 20 ракетами "Искандер", і щоб після цього цивільні люди "побігали по підвалах разом з дітьми".
У мережі є офіційна інформація про військові навчання Румунії "Burebista 26" 14-25 вересня 2026 року. Міноборони попередило населення, що літаки рухатимуться на малій та середній висоті та відпрацьовуватимуть координацію між різними частинами сил оборони. Напередодні, 15 вересня, літаки Румунії, і також Польщі, здіймались у повітря о 3:10 через загрозу ударів "Шахедів" РФ, які саме атакували Україну.
Інциденти в Криму — деталі
Вдень 15 вересня Сили оборони України не інформували про удари по російських військових об'єктах на ТОТ Криму. Напередодні у мережі інформували про наліт великої кількості БпЛА, для збиття яких не вистачило наявних засобів ППО ЗС РФ. 9 вересня Генеральний штаб ЗСУ підсумував тижневі удари по російських цілях. Ураження на Кримському півострові — це знищення швидкісного патрульного катера проєкту 12150 "Мангуст" у Козачій бухті під Севастополем та удар по залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Владиславівки.
Зазначимо, 5 вересня стало відомо про інцидент в Криму, коли внаслідок атаки дронів загинув керівник "благодійного фонду для підтримки ЗС РФ". РосЗМІ написали, що ідеться про прокремлівського активіста Анатолій Чернишова, який збирав гроші на російську армію та діяв в Криму та Курській області РФ.
Нагадуємо, 6 вересня стався скандал з Кримом, коли на карті ООН його позначили не тим кольором.