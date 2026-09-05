Вибухнув безпілотник: у Криму підірвали російського активіста, який збирав гроші для ЗС РФ

На території тимчасово окупованого Криму від мінно-вибухової травми загинув російський волонтер Анатолій Чернишов, розповіли у мережі. Прокремлівський активіст підтримував підрозділи ЗС РФ під час української спецоперації в Курській області, збирав гроші на військове спорядження для російських солдатів. Як загинув Z-волонтер, який підтримував дії армії окупантів?

Анатолій Чернишов, якого днями поховали в Криму, — це виконавчий директор організації "Народний фронт. Все для перемоги", розповіли у мережі. Представники фонду написали у Telegram-каналі, що чоловіка посмертно нагородили орденом мужності. Також є фото з кадрами поховання, інформація про його діяльність на підтримку ЗС РФ, але не вказано, коли саме він загинув. Єдине, що відомо: Чернишов жив у селі Скворцове під Сімферополем і що він загинув "у бою, під час відбиття атаки безпілотників". Не ясно, чи росіянин перебував на об'єкті під час влучання, чи був у складі мобільної вогневої групи, чи просто потрапив під удар.

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У фонді повідомили, що російський активіст отримав мінно-вибухові травми, його доставили в лікарню, але він не вижив. Чернишову було 58 років, при цьому він 500 днів провів у зоні бойових дій в Україні й брав "особисту участь в Курській операції", заявило росЗМІ. Також розповіли, що під час лікування чоловік ні разу не використовував обсценну лексику та поводився "як справжній спартанець, як воїн". Серед іншого, колеги з фонду заявили, що Чернишов дуже відповідально збирав гроші на підтримку ЗС РФ та чесно їх розподіляв.

Замахи на росіян — деталі загибелі Z-волонтера Чернишова Фото: скриншот

У каналі сил опору "Крымский ветер" підтвердили загибель російського активіста Чернишова. При цьому вказано, що Z-волонтер очолив фонд з 13 жовтня 2025 року.

Замахи на росіян — деталі інциденту у Криму

Село Скворцове, у якому проживав загиблий російський активіст, — населений пункт на ТОТ Криму, розташоване на пів дороги між аеродромами у Новофедорівці, у Гвардійському та у Сімферополі. Тим часом Сили оборони регулярно звітують про успішні відпрацювання по російських об'єктах на Кримському півострові. Наприклад, 10 серпня ГУР Міноборони заявило про ураження двох ЗРК С-400 та антени для дрона "Оріон" ЗС РФ.

Зазначимо, днями стало відомо про інцидент з російським військовослужбовцем, причетним до ударів ракет по "Охматдиту", Умані та по інших об'єктах в Україні, коли загинули та отримали порання десятки українців. Фокус розповів, що ідеться про генерал-майора Миколу Варпаховича, у якого двічі вистрелили біля будинку у селищі поруч з військовим аеродромом "Енгельс-2" у Саратовській області. Згідно з даними росЗМІ, росіянин отримав поранення в живіт та голову, перебував у важкому стані та його повезли у Москву.

Нагадуємо, у серпні стався вибух у Санкт-Петербурзі: підірвали російського пілота, який літав на Ту-95.